Products & Services

Within Computer & Peripheral Equipment Manufacturing

Products & Services

11 Colors of Liquid Tight Conduit

11 Colors of Liquid Tight Conduit

PDU Cables

Service

Most data centers have adopted the use of redundant power sources and a good way to organize those dual power feeds is to match liquid tight conduit by color for each power source. For added...

Air-Guard Extreme

Air-Guard Extreme

PDU Cables

Product

The Air-Guard Extreme is a heavy duty double layer gasket system, incorporating a flexible EDPM synthetic “rubber” gasket material along with Air-Guard brush technology to deliver...

Air-Guard Flush Mount

Air-Guard Flush Mount

PDU Cables

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The award winning Air-Guard Flush Mount is the ideal cable seal when making new installations in your data center to maximize energy efficiency. The overlapping brushes in Air-Guard cable seal...

Air-Guard Surface Mount

Air-Guard Surface Mount

PDU Cables

Product

Looking for a quick fix to cover existing cable cutouts? The Air-Guard Surface Mount is designed to retro-fit around existing cables without the need to disconnect cables. Simply remove adhesive tape...

Cable Configuration Tool

Cable Configuration Tool

PDU Cables

Service

Document your cable floor plans. Simplify and create custom power cable and equipment lists from your data center plan take-offs. Downloading the Power Cable & Equipment Configurator will save...

Colored Faceplates and Receptacle Boxes

Colored Faceplates and Receptacle Boxes

PDU Cables

Service

Color coding in a mission critical facility makes tracing and managing primary and redundant power sources and key infrastructural systems and components easier. In the complex world of data center...

Contract Manufacturing

Contract Manufacturing

WideBand Corporation

$0.00Service

WideBand Corporation Manufacturing Capabilities WideBand Corporation is currently seeking contract manufacturing opportunities and product development partnerships. Background: WideBand...

Custom Labeling

Custom Labeling

PDU Cables

Service

Labeling cables, be it a power or data cable, can prove to be critical if a problem arises. Labeling of power cables allow for easier installation when on site and for quicker isolation of cables if...

D1L30D12/2 SPST-NO, 30VDC, 12A, low speed, 3.3V control

D1L30D12/2 SPST-NO, 30VDC, 12A, low speed, 3.3V control

Electronic Design & Research

$49.98Product

Features: Utilizes only .65 sq. in. of PCB area and only .65” tall 10 Amp continues or up to 100 Amp-pick in miniature size High-sensitive, even at a maximum switching frequency 160 A surge...

D1L30D12/2 SPST-NO, 30VDC, 12A, low speed, 3.3V control

D1L30D12/2 SPST-NO, 30VDC, 12A, low speed, 3.3V control

Electronic Design & Research

$49.98Product

Features: Utilizes only .65 sq. in. of PCB area and only .65” tall 10 Amp continues or up to 100 Amp-pick in miniature size High-sensitive, even at maximum switching frequency 160 A surge...

lithium polymer batteries

lithium polymer batteries

Creup Technologies Ltd.

Product

More light weight, thinner and smaller, softcase packaging and great safety performance, higher energy density than classical Li-ion system, flexible & custom designs, no memory effect and long...

NorthSeas Gal E/N - e-mail archiving appliance

NorthSeas Gal E/N - e-mail archiving appliance

NorthSeas AMT

Product

The NorthSeas Gal E/N (pronounced Galleon) offers the same innovative e-mail storage functionality as the NorthSeas Guard E/N (pronounced Guardian) but in a...

NorthSeas Guard E/N - e-mail archiving appliance

NorthSeas Guard E/N - e-mail archiving appliance

NorthSeas AMT

Product

Vendor-independent E-mail Archiving Appliance E-mail archiving is the process of storing e-mail messages in an independent network storage resource for the...

Sahara Slate PC

Sahara Slate PC

TabletKiosk

Product

Sahara Slate PC® i500 Tablet PCs are designed to enhance productivity for mobile professionals by offering a no compromise computing solution that makes doing work on-the-go as efficient as when...

UL Listed Power Whips

UL Listed Power Whips

PDU Cables

Service

Underwriters Laboratory (UL) is the standard for safety and compliance. Underwriters Laboratory identifies a product that is certified for conformity and tested for quality. All cables are...

Products & Services 1 - 15 of 15