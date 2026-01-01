Products & Services

Within Medical Equipment & Supplies Manufacturing

Gold Products & Services

Cosmetic Dentistry

Cosmetic Dentistry

Victory Dental

$0.00Service

With advances in dental materials and procedures there are many ways patients are able to improve their smile and overall health and confidence. Whether you are looking at improve a tooth or enhance...

Installation

Installation

ForTest

Service

ForTest is available to install its testing equipment on your site. The technical staff will set the instrument with the correct test parameters to identify the leak rates to comply with sector...

Periodic Calibration

Periodic Calibration

ForTest

Service

The ForTest periodic calibration service consists of scheduling a periodic calibration plan to guarantee metrological traceability compared to the national samples and therefore meet ISO9000...

Restorative Dentistry

Restorative Dentistry

Victory Dental

$0.00Service

Even though most patients do their best to take care of their smile, teeth may still become decayed, infected, crack or break and need to be restored. Through improved techniques in modern dentistry...

T6990 Entry level air leak test equipment

T6990 Entry level air leak test equipment

ForTest

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T6990 Absolute decay entry-level leak tester. Always easier. T6990, recalculating the success of its predecessor M6990, an obviously enhanced user interface, thanks to an innovative tempered glass...

T8090 Dual Absolute leak tester

T8090 Dual Absolute leak tester

ForTest

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The Dual Absolute. The new Dual Absolute technology makes it possible to eliminate the disadvantages of a classic differential system, improve its advantages and renew an industry that has been...

T8730 Continuous measurement universal flow tester

T8730 Continuous measurement universal flow tester

ForTest

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Flow measurement with solid-state sensor T8730 was designed for the precise task of measuring flows on parts such as filters (medicinal, diesel or petrol), tubes, nozzles, openings and valves. Other...

T8990 Absolute air leak test equipment

T8990 Absolute air leak test equipment

ForTest

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T8990 Absolute decay universal leak tester A touch of innovation The new T8990 leak tester was designed to improve what was considered the best device in ForTest's history, the M8990. The new video...

T8997 Leak test and flow test equipment "all in one"

T8997 Leak test and flow test equipment "all in one"

ForTest

Product

A touch of innovation The new T8997 leak tester was designed with the idea of combining two different types of measurement in a single instrument, making it suitable for leak tests and flow...

Technical Support

Technical Support

ForTest

Service

ForTest avails of highly qualified staff capable of supporting you in the event of technical or application problems. Both over the phone or on the client's site, ForTest can resolve any support...

Products & Services

Abacus™ TPN Calculation Software

Abacus™ TPN Calculation Software

Baxa Corporation

Product

A Windows(r)-based program for order entry and total parenteral nutrition (TPN) calculation. Abacus was designed by health-system pharmacists to ensure safety and reduce the opportunity for user...

Adapta-Cap™ Bottle Adapter

Adapta-Cap™ Bottle Adapter

Baxa Corporation

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Baxa Corporation, a Denver-based manufacturer of medical devices and systems, announces a new Adapta-Cap Bottle Adapter sized specifically to fit sterile water bottles. Unique to Baxa, the Adapta-Cap...

AFT™ Proximal Humerus Fracture Plate

AFT™ Proximal Humerus Fracture Plate

Shoulder Options, Inc.

Product

The AFT™ Proximal Humerus Fracture Plate is an innovative fracture plating technology that builds upon the fundamentals of the CRP™ by being anatomically shaped and by providing the...

AFT™ Proximal Humerus Fracture Prosthesis

AFT™ Proximal Humerus Fracture Prosthesis

Shoulder Options, Inc.

Product

The AFT™ Proximal Humerus Fracture Prosthesis is a novel, stemmed standard shoulder arthroplasty design for proximal humerus fracture treatment. It can be used as either a cemented or...

aSpire™ Total Shoulder Arthroplasty System

aSpire™ Total Shoulder Arthroplasty System

Shoulder Options, Inc.

Product

A novel, stemmed standard shoulder arthroplasty design. The system includes both pegged and keeled glenoid designs, as well as short- and long-stemmed humeral prosthesis options.

Axiom Worldwide DRX9000 -- Used Spinal Decompression Table

Axiom Worldwide DRX9000 -- Used Spinal Decompression Table

Tankar Medical Equipment Inc.

$43,000.00Product

Model: DRX 9000 Manufacturer: Axiom Worldwide Year: 2006 Condition: Great Price: $43,000

BACTEK PEEK LUMBAR CAGE

BACTEK PEEK LUMBAR CAGE

Eden Spine, LLC

Product

THE BACTEK™ PLIF & TLIF Cages have been designed by surgeons for surgeons. Made of PEEK (Poly Ether Ether Ketone), their modulus of elasticity closely approximates cortical bone,...

Consumable Inventory Management Software

Consumable Inventory Management Software

Novatek International

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Novatek’s Consumable Management Software (CMS) is a 21 CFR part 11 compliant, comprehensive inventory management system. It allows management of purchase orders, receivables, inventory locations,...

CRP™ Cuff Repair Plate

CRP™ Cuff Repair Plate

Shoulder Options, Inc.

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The CRP™ is the first fixable suture anchor plate on the market. It is intended for augmentation of transosseous rotator cuff repair, especially in massive tears and re-ruptures in proximity to...

CyTwo-Fer™ Needle - Unique Dual-Purpose Device for Safe Reconstitution of Hazardous Drugs

CyTwo-Fer™ Needle - Unique Dual-Purpose Device for Safe Reconstitution of Hazardous Drugs

Baxa Corporation

Product

Featuring a unique hub design that provides vented access to vials or non-vented access to IV bags, performing the work of two devices. Both bags and vials may then be accessed in one procedure -...

D.A.T.A.© Document, Audit, and Training Software Application

D.A.T.A.© Document, Audit, and Training Software Application

Novatek International

Product

D.A.T.A. is a 21 CFR Part 11 compliant application used to manage and exchange information in all industries. It is made of three distinct modules: a document management system, an audit module and a...

Dental Chair

Dental Chair

Meditech Group Co, Ltd.

Product

Dental DT-20 Law cost DT-20A DT-20B DT-21 DT-21F DT-21J DT-26E Economic DT-33X DT-32X Dental Chair Fully Electrically Dental Chair (through Foot Switch and control panel)...

Dental Implants

Dental Implants

Helvetic Dental Clinics

Product

The dental implants integrated by our dentists in Budapest (Hungary) in your jaw contribute to maintaining the bone healthy and intact. In the long run, to conclude dental Implants are esthetic,...

Dental new model

Dental new model

Medical Cable Co.,Ltd.

Product

Dental Chair Fully Electrically Dental Chair (through Foot Switch and control panel) Automatic Zero position return Automatic action Head rest Double action Head set Movable arm rest to...

Dental Software Programs

Dental Software Programs

DentalBillingSoftware.com

$499.00Product

DentiMax Single User Dental Software Program - for dental billing and front desk operations. Options include electronic claims submission and back office dental charting and dental imaging.

DermaPen - Needling Pen

DermaPen - Needling Pen

Equipmed

Product

DermaPen is much safer and effective in piercing the skin than Needling Rollers. It has a superior effect on collagen and elastin rejuvenation, direct EGF supply into deeper layers of the skin...

Dry Pro PICC Line Protector

Dry Pro PICC Line Protector

Dry Corp a division of Xero Products, LLC

$34.95Product

If you have PICC (Peripherally inserted central catheter) you know the area around where the PICC cannot get wet. The Dry Pro™ uses our same vacuum seal over your PICC or IV line, but is tan...

Dry Pro Waterproof Cast and Bandage Protector

Dry Pro Waterproof Cast and Bandage Protector

Dry Corp a division of Xero Products, LLC

$33.95Product

The Dry Pro is a patented vacuum sealed completely waterproof cast, bandage, PICC line, ostomy and prosthetic cover. It gives you or your child's quality of life back. We save vacations, summers and...

Dry Pro Waterproof Ostomy Protector

Dry Pro Waterproof Ostomy Protector

Dry Corp a division of Xero Products, LLC

$53.95Product

Developed by Dry Corp a division of Xero Products LLC, the Dry Pro™ Waterproof Ostomy Protector has just been launched. The Dry Pro™ for ostomy is made of a high quality surgical rubber...

Dry Pro Waterproof Prosthetic Protector

Dry Pro Waterproof Prosthetic Protector

Dry Corp a division of Xero Products, LLC

$63.95Product

The Dry Pro™ is the only prosthesis protector with the patented watertight vacuum seal and can bring back your quality of life. The Dry Pro™ fits snuggly yet comfortably during a shower,...

ECG-101S,102,603

ECG-101S,102,603

Medical Cable Co.,Ltd.

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Hand held ECG 19*9*3,5 CM High resolution thermal printing array system High frequency response reach to 150Hz Rhythm Lead selectable LCD impuls wave Capable of printing continuous one...

Electrocardiograph

Electrocardiograph

Meditech Group Co, Ltd.

Product

Electrocardiograph ECG-101 Digital Single channel ECG-101G Digital Single Channel & Wave LCD ECG-300 Digital Three Channel & Analyzes ECG-803 Digital Three Channel & Wave LCD...

Environmental Monitoring Program

Environmental Monitoring Program

Novatek International

Product

Environmental Monitoring Program is an application capable of capturing all environmental data in a 21 CFR Part 11 Compliant, fully validated system. It is envisioned for sterile and non sterile...

Exacta-Med® Oral Dispensers

Exacta-Med® Oral Dispensers

Baxa Corporation

Product

Baxa introduced the Exacta-Med Dispensers in 1975 for use in hospitals to provide a safer alternative for dosing oral liquid medications than a hypodermic syringe. Exacta-Med Dispensers provide safe...

Exacta-Med® Oral Dispensers Eliminate Wrong-Route Errors And Inappropriate Clinical Line Connections

Exacta-Med® Oral Dispensers Eliminate Wrong-Route Errors And Inappropriate Clinical Line Connections

Baxa Corporation

Product

Baxa Corporation, a Denver-based manufacturer of medical devices and systems, offers the Exacta-Med Oral Dispenser specifically designed for safe oral liquid delivery. The Exacta-Med...

Exacta-Mix 2400™ (EM2400) Compounder

Exacta-Mix 2400™ (EM2400) Compounder

Baxa Corporation

Product

The Baxa Exacta-Mix 2400™ (EM2400) Compounder is the only closed closed system that handles both macro and micro ingredients.   The EM2400 is a Windows®-based system that utilizes...

Fetal Heart Rate Doppler

Fetal Heart Rate Doppler

Meditech Group Co, Ltd.

Product

Sono Trax Lite <without LCD display> Sono Trax Basic <with LCD display> Sono Trax Lite • Easy-to-use • High sensitivity interchangeable probe • Automatic and...

Finger oximeter(FOS,POS2,90S)

Finger oximeter(FOS,POS2,90S)

Medical Cable Co.,Ltd.

Product

Pulse O SPO2 MD-FO for finger Fos Fingertip Oximeter (FOS) MD-FOpro Pos Fingertip Oximeter (POS2) MD-FOs 90s Fingertip Oximeter (90S)

Finished product Analyzer

Finished product Analyzer

Novatek International

Product

The Finished Product Analyzer module is a software application that is used for capturing the test data from finished product testing. This application consists of Product Registration, where the...

Firefly DE500A USB Otoscope

Firefly DE500A USB Otoscope

MobilDrTech, Inc.

Product

Firefly DE500 is one of the industry’s most advanced high precision handheld digital otoscope with image and video capture capabilities. It provides high accuracy in observing the external ear,...

Firefly DE605 USB General Examination Camera

Firefly DE605 USB General Examination Camera

MobilDrTech, Inc.

Product

This cutting-edge, digital, polarizing general examination camera is ideal for healthcare professionals and telemedicine deployments where close-up skin inspection or general examinations are...

First Aid Kits

First Aid Kits

National Safety Compliance, Inc.

Product

NSC offers a large selection of workplace first aid kits. These first aid kits are specifically designed to meet OSHA and ANSI first aid kit requirements. Small, medium and large first aid kits and...

Furniture Disassembly & Reassembly

Furniture Disassembly & Reassembly

Dr.Sofa-The Furniture Surgeon

$0.00Service

Ever wonder how that couch will fit out your brownstone door and down that narrow staircase? How will you ever take apart that intricate wall unit - and if you do, how will you ever get it back...

Furniture Repair

Furniture Repair

Dr.Sofa-The Furniture Surgeon

Service

Quality furniture repair is comprised of invisibility and durability. Dr. Sofa repairs are virtually seamless; no job should compromise a piece's integrity or current worth. Each repair is done so...

Furniture Restoration

Furniture Restoration

Dr.Sofa-The Furniture Surgeon

Service

Quality furniture restoration brings back the beauty and integrity of an original piece. That is why the Furniture Surgeon recommends restoring only the damaged or lost areas of any piece of...

Furniture Reupholster

Furniture Reupholster

Dr.Sofa-The Furniture Surgeon

Service

Dr. Sofa provides furniture reupholster. Whether it is to revamp your old furniture or to give it a new look, we can provide professional service to all. Why give up your comfortable sofa, when we...

Furniture Sofa disassembly reassembly Take Apart furniture Repair

Furniture Sofa disassembly reassembly Take Apart furniture Repair

Dr.Sofa-The Furniture Surgeon

Service

We at Dr. Sofa have dedicated ourselves to the solution of one of life¿s most perplexing problems: fitting furniture in our homes. The problem is, simple as it may sound, that there are times...

Gas sampling Kit

Gas sampling Kit

Gresham Gas Sampling

Product

Gas sampling Kit: contains all you need to start collecting Gas Samples: one Gas Sampling Pump, six 55ml Stainless Steel Sample Cylinders, one Filling Indicator, one Purging Attachment, Connecting...

GIZA VERTEBRAL BODY REPLACEMENT

GIZA VERTEBRAL BODY REPLACEMENT

Eden Spine, LLC

Product

The GIZA™ is the latest generation of titanium expandable Vertebral Body Replacement Systems. It allows surgeons to perform lumbar or thoracic Corpectomy procedures, and has been specifically...

GIZA Vertebral Body Replacement

GIZA Vertebral Body Replacement

Eden Spine, LLC

Product

The GIZA™ is the latest generation of titanium expandable Vertebral Body Replacement Systems. It allows surgeons to perform lumbar or thoracic Corpectomy procedures, and has been specifically...

Products & Services 1 - 50 of 100