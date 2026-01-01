Products & Services

Within Surgical Appliance & Supplies Manufacturing

Products & Services

BACTEK PEEK LUMBAR CAGE

BACTEK PEEK LUMBAR CAGE

Eden Spine, LLC

Product

THE BACTEK™ PLIF & TLIF Cages have been designed by surgeons for surgeons. Made of PEEK (Poly Ether Ether Ketone), their modulus of elasticity closely approximates cortical bone,...

GIZA Vertebral Body Replacement

GIZA Vertebral Body Replacement

Eden Spine, LLC

Product

The GIZA™ is the latest generation of titanium expandable Vertebral Body Replacement Systems. It allows surgeons to perform lumbar or thoracic Corpectomy procedures, and has been specifically...

GIZA VERTEBRAL BODY REPLACEMENT

GIZA VERTEBRAL BODY REPLACEMENT

Eden Spine, LLC

Product

The GIZA™ is the latest generation of titanium expandable Vertebral Body Replacement Systems. It allows surgeons to perform lumbar or thoracic Corpectomy procedures, and has been specifically...

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV

Dynamics West

Product

Microsoft Dynamics NAV is a business management solution that provides you and your people with industry specific functionality that’s relevant even for the most highly specialized industries...

NECTEK ANTERIOR CERVICAL PLATE

NECTEK ANTERIOR CERVICAL PLATE

Eden Spine, LLC

Product

THE NECTEK™ anterior cervical plate is designed to easily fit the contour of the vertebrae to provide the necessary vertical & horizontal stability during fusion. Its pre-curved shape is...

NEXIAL PEEK CERVICAL CAGE

NEXIAL PEEK CERVICAL CAGE

Eden Spine, LLC

Product

THE NEXIAL™ cervical cage is specifically designed by surgeons for surgeons. Made of PEEK (Poly Ether Ether Ketone), its modulus of elasticity closely approximates cortical bone, encouraging...

PERFX-2 DYNAMIC PEDICLE SCREW SYSTEM

PERFX-2 DYNAMIC PEDICLE SCREW SYSTEM

Eden Spine, LLC

Product

HE PERFX-2™ is a low profile Polyvalent Polyaxial Pedicle Screw System with rigid rod for spinal fusions and dynamic rods for dynamic stabilization indications, specifically designed to perfect...

PERFX-2 Polyaxial Pedicle Screw Based Dynamic Stabilization System

PERFX-2 Polyaxial Pedicle Screw Based Dynamic Stabilization System

Eden Spine, LLC

Product

Eden Spine’s new dynamic posterior stabilization system, the PERFX-2™, is the result of 15 years of clinical and biomechanical research with dynamic devices. Mourad B. Mokhtar, with the...

WELLEX DYNAMIC INTERSPINOUS TECHNOLOGY

WELLEX DYNAMIC INTERSPINOUS TECHNOLOGY

Eden Spine, LLC

Product

The WELLEX™ Interspinous Process Technology aims at perfecting the balance between motion and stability by restoring the posterior tension band, the facet congruence and the foraminal height.

WELLEX Interspinous Technology

WELLEX Interspinous Technology

Eden Spine, LLC

Product

www.edenspine.com The WELLEX™ Interspinous Process Technology aims at perfecting the balance between motion and stability by restoring the posterior tension band, the facet congruence and the...

Products & Services 1 - 10 of 10