Products & Services

Within Education

Platinum Products & Services

Continuous Personnel Monitoring

Continuous Personnel Monitoring

Bchex

Service

Would You Be Interested to Know if Your Employee Got Arrested Last Night? Chex365: Your Premier Solution for Continuous Criminal Monitoring in North Carolina.

EdAssess

EdAssess

EdPower

Service

EdAssess, formerly edifyAssess streamlines assessment administration. Choose from thousands of items aligned to state standards, as well as access to hundreds of pre-built assessments. Need an...

EdFolio

EdFolio

EdPower

Service

EdFolio, formerly Vitae, helps professionals develop their craft. EdFolio provides real time observation and evaluation options at your fingertips. Unlock your personal growth with real time coaching...

EdHub

EdHub

EdPower

Service

EdHub, formerly Mileposts, is our one stop data shop where you can upload all of your different data streams into one central view allowing an overall picture of each student. Understand how students...

Employment Drug Screening Services

Employment Drug Screening Services

Bchex

Service

Employment Drug Screening Services You want a safe, productive workplace. Our employment drug screening services are designed to help you achieve just that.

Essential Spanish for the Speech-Language Pathologist & Audiologist Dictionary

Essential Spanish for the Speech-Language Pathologist & Audiologist Dictionary

EssentialSpanish.com

$12.00Product

Our 44 page dictionary covers important terminology for today's busy professionals! Clear and concise English to Spanish translations along with part of speech. This book is used by an abundant...

Essential Spanish for the Speech-Language Pathologist Workbook

Essential Spanish for the Speech-Language Pathologist Workbook

EssentialSpanish.com

$30.00Product

Our first book covering a plethora of important information that all SLPs must have if they have Spanish speaking caseloads. 122 Pages 8 1/2" X 11" Spiral Bound Information covered includes:...

Healthcare Call Center & Virtual Assistants

Healthcare Call Center & Virtual Assistants

SS Support Network

Service

HIPAA-compliant inbound and outbound call center services for medical clinics, home care agencies, NEMT providers, and healthcare organizations. Our agents handle appointment scheduling, patient...

K12 and Higher Education Screening Programs

K12 and Higher Education Screening Programs

Bchex

Service

K12 and Higher Education have sophisticated screening requirements that can included personnel and volunteer screening, student screening, continuous monitoring, drug testing programs, bus driver...

NEMT Dispatch Services

NEMT Dispatch Services

SS Support Network

Service

24/7 live dispatch infrastructure for non-emergency medical transportation fleets. Our trained dispatchers manage trip assignment, will-call returns, driver coordination, and real-time schedule...

NEMT Medical Billing & Claims Processing.

NEMT Medical Billing & Claims Processing.

SS Support Network

Service

End-to-end medical billing and revenue cycle management for NEMT and healthcare providers. Our billing specialists handle claims submission, denial management, accounts receivable follow-up, payment...

Nonprofit -- Technology Access and Digital Literacy

Nonprofit -- Technology Access and Digital Literacy

Angaza Center

Service

Nonprofit with mission to Improve Economic and Social Circumstances of Young Girls & Boys in Rural African Secondary Schools through the Transformative Power of Digital Literacy

Pre-Employment Background Checks

Pre-Employment Background Checks

Bchex

Service

Welcome to Smarter Background Checks Imagine background checks that are fast, accurate, and stress-free. With our AI-powered technology, you can trust that your screening process is in good hands.

Provider Credentialing & Compliance — same drill.

Provider Credentialing & Compliance — same drill.

SS Support Network

Service

Broker-ready credentialing services for NEMT companies, drivers, and healthcare providers. We manage the complete credentialing lifecycle: Medicaid provider enrollment, broker network applications...

Spanish Nursery Rhymes Series - 8 Book Series

Spanish Nursery Rhymes Series - 8 Book Series

EssentialSpanish.com

$33.25Product

Hardcover children's books Get all 8 for the price of 7!

Spanish Nursery Rhymes Series Conejitos Felupitos (Fluffy Bunnies)

Spanish Nursery Rhymes Series Conejitos Felupitos (Fluffy Bunnies)

EssentialSpanish.com

$4.75Product

Hardcover children's book

Spanish Nursery Rhymes Series El Niñito Azul (Little Boy Blue)

Spanish Nursery Rhymes Series El Niñito Azul (Little Boy Blue)

EssentialSpanish.com

$4.75Product

Hardcover children's book

Spanish Nursery Rhymes Series Gatitos Mimosos (Cudly Kittens)

Spanish Nursery Rhymes Series Gatitos Mimosos (Cudly Kittens)

EssentialSpanish.com

$4.75Product

Hardcover children's book

Spanish Nursery Rhymes Series Humpty Dumpty

Spanish Nursery Rhymes Series Humpty Dumpty

EssentialSpanish.com

$4.75Product

Hardcover children's book

Spanish Nursery Rhymes Series Juan Y Juanita (Jack 'N Jill)

Spanish Nursery Rhymes Series Juan Y Juanita (Jack 'N Jill)

EssentialSpanish.com

$4.75Product

Hardcover children's book

Spanish Nursery Rhymes Series Los Bebés Del Zoológico (Zoo Babies)

Spanish Nursery Rhymes Series Los Bebés Del Zoológico (Zoo Babies)

EssentialSpanish.com

$4.75Product

Hardcover children's book

Spanish Nursery Rhymes Series Los Perritos Jugetones (Playful Puppies)

Spanish Nursery Rhymes Series Los Perritos Jugetones (Playful Puppies)

EssentialSpanish.com

$4.75Product

Hardcover children's book

Spanish Nursery Rhymes Series Mary Tenía Una Ovejita (Mary Had A Little Lamb)

Spanish Nursery Rhymes Series Mary Tenía Una Ovejita (Mary Had A Little Lamb)

EssentialSpanish.com

$4.75Product

Hardcover children's book

TransportBPO — 24/7 Call Answering & Dispatch for Transportation Fleets

TransportBPO — 24/7 Call Answering & Dispatch for Transportation Fleets

SS Support Network

Service

TransportBPO is our dedicated call answering and dispatch service built exclusively for transportation fleets — taxi, limousine, towing, trucking, courier, shuttle, and NEMT. Every booking,...

Volunteer Background Checks

Volunteer Background Checks

Bchex

Service

Secure Volunteer Screening Our platform simplifies the entire screening process, making it seamless and stress-free for you and your volunteers.

Gold Products & Services

Branding: Creative social media campaigns from conceptualization

Branding: Creative social media campaigns from conceptualization

Childress Ink

$150.00Service

Media campaigns as low as $150 month, website design with SEO integration available, cost per project.

Crisis Management and Business Continuity Consulting

Crisis Management and Business Continuity Consulting

The Resiliency Initiative

Service

CORE COMPETENCIES • Crisis Management Consulting, Planning and Operations • Exercise Design and Facilitation • Executive and Employee Emergency Management Training • Security and...

DataSyteAiCLS

DataSyteAiCLS

PathFree Technologies Corporation

$1,052,000,000.00Product

DataSyteAiCLS: An AI-Powered Assistant for Emergency Response DataSyteAiCLS is PathFree Technologies' flagship product under their AiMediQ brand. It is a software solution designed specifically for...

Editing: All stages, Ages, & Genres

Editing: All stages, Ages, & Genres

Childress Ink

$150.00Service

$150 Quick Read includes: ~Hour read with detailed suggestions and edits ~Suggest next steps ~Comparable titles and appropriate publisher suggestions ~Sample proposal template(s) ~$150 toward...

Editing: All stages, Ages, & Genres

Editing: All stages, Ages, & Genres

Childress Ink

$150.00Service

Quick Read Includes: 1. Hour-read of manuscript, with detailed edits and suggestions 2. Next steps 3. Sample proposal template(s) 4. Comparable titles 5. Suggested publishers 6. $150 credit toward...

Heaven 7.0

Heaven 7.0

Heaven 7.0

$0.00Product

Heaven 7.0 is a free book that illustrates through scripture and modern technology that the Kingdom of God will always be more advanced than technology. Using an AI platform, the book is able to be...

iPOP! Convention

iPOP! Convention

iPOP! LA

Service

iPOP!, in business over 20 years, is the industry leader in bringing together talented hopefuls in the fields of acting, modeling, singing, and dancing, with the agents and managers who are able to...

Online Elementary School

Online Elementary School

American High School

$1,450.00Product

American High School’s Online elementary School is a new and unique learning experience to help children build a strong foundation for future academic success by providing engaging educational...

Online High School

Online High School

American High School

Product

American High School customizes our curriculum in order to meet each student’s academic needs. We believe it is more productive for the curriculum to “fit” the student than trying...

Online Middle School

Online Middle School

American High School

$1,899.00Product

Our extensive and proven curriculum has been continually refined for years and is among the best available. All courses are taught by highly qualified teachers who care about your child’s...

Speaker

Speaker

Heaven 7.0

$0.00Service

Speaker Gideon Demiglio was born with no arms and half legs and relies on a wheelchair to get around. Gideon is fully equipped for a life that’s anything but ordinary. The CDC estimates that...

The Pearl Within

The Pearl Within

Heaven 7.0

$0.00Product

The Pearl Within was written by Pam Mathews as an interactive journal. The book along with the journaling aspects allow people to find the pearl within themselves. The Pearl Within can be received...

Website & Content Creation and/or Management

Website & Content Creation and/or Management

Childress Ink

$150.00Service

Ø Website creation with content creation and/or management, directing clients on every project, individualized for every project, with cross-promotion across all channels o Helping authors...

Products & Services

"Take Control" Driver Education DVD

"Take Control" Driver Education DVD

HowToDriveACar.com

$49.75Product

Our Take Control DVD is about Defensive Driving. Driving in today's world involves skill. Concentration, and an ability to peacefully co-exist with a tremendous number of drivers of all types of...

$400 in WyzAnt Credit for $360

$400 in WyzAnt Credit for $360

WyzAnt Tutoring

$360.00Service

WyzAnt credit can be used to recieve tutoring lessons from any of the amazing tutors that WyzAnt has. When you pay $360 you will recieve $400 in credit. That's a 10% discount!

10 PDU-Leadership & People Management

10 PDU-Leadership & People Management

PMCAMPUS

Product

This new leadership course provides 10 hours of structured learning experience (10 PDUS) and is articulated around a set of video interviews, multimedia and interactive practical learning activities.

10 PDU-Leadership Development: the Making of Leaders

10 PDU-Leadership Development: the Making of Leaders

PMCAMPUS

Product

This new leadership course provides 10 hours of structured learning experience (10 PDUS) and is articulated around a set of video interviews, multimedia and interactive practical learning activities.

23 Contact Hours CAPM Exam Prep Course

23 Contact Hours CAPM Exam Prep Course

PMCAMPUS

Product

This course is dedicated to all CAPM exam candidates and provides you not only with the required 23 contact hours of project management training but also gives you the best chances to pass the CAPM...

3 PMP Simulated Exams

3 PMP Simulated Exams

PMCAMPUS

Product

Feel the stress similar to the PMP exam and dramatically increase your odds of passing your PMP on the first try! This course is for all PMP aspirants wishing to realistically train their exam skills...

30 Hour LSAT Prep Course

30 Hour LSAT Prep Course

Alpha Score Seminars Inc.

$389.00Service

Alpha-Score offers a comprehensive 30 Hour LSAT Prep course for $389. We will help you score higher and help you get into the Law School of your choice. All of our ...

30 PDU - Practical Project Management Software Bundle - Part 1 & 2

30 PDU - Practical Project Management Software Bundle - Part 1 & 2

PMCAMPUS

Product

Bundle Summary This bundle of 2 training products is designed to maximize your study time and effort and you get the Second course at 50% discount! PMCAMPUS.com is committed to make training worth...

35 Contact Hours PMP Exam Prep Course

35 Contact Hours PMP Exam Prep Course

PMCAMPUS

Product

The PMP designation that follows your name tells current and potential employers that you have demonstrated a solid foundation of knowledge from which you can competently practice project management.

48 Hour LSAT Prep Course

48 Hour LSAT Prep Course

Alpha Score Seminars Inc.

$589.00Service

Alpha-Score offers a comprehensive 48 Hour LSAT Prep Course for $$589. We will help you score higher and help you get into the Law School of your choice. All of our courses are taught by the highest...

60 PDU - one year membership PMP Recertification Bundle

60 PDU - one year membership PMP Recertification Bundle

PMCAMPUS

Product

The 60 PDU - one year membership is the most convenient and best value bundle for your recertification needs. Why waiting and risk losing your PMP certification? Subscribe to your recertification...

7 Days to Prosperity & Peace (CD)

7 Days to Prosperity & Peace (CD)

Soul Currency Institute

$15.95Product

"7 Days to Prosperity & Peace," a CD of powerful meditative prayers set to original music, is designed as a "spiritual vitamin pill" to be used for five minutes in the morning...

Products & Services 1 - 50 of 390