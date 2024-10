P.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) Honors Their Newest Women of Empowerment Members

Manhasset, NY, October 11, 2024 --( PR.com )-- P.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) introduces their newest Women of Empowerment members. This distinguished group of women have been selected for their outstanding achievements and contributions in their field.About The Newest Women of Empowerment MembersP.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) is proud to highlight the following Women of Empowerment who are now recognized members of P.O.W.E.R.:Abby Sands--PhotographyAdele Ciccaglione--MediaAlexandra L. Vickery--Law/Legal ServicesAlisha herman--Health ServicesAlla V. Koudriavtseva--Interior DesignAlona Johnson--ManufacturingAmanda Nowlin--EducationAnna Buck--EducationAnna Stone--EducationAnnette Gadegbeku--HealthcareApril L. Gorman--E-CommerceArdina T. Pierre--Alternative MedicineAthena Ballou--Real EstateBarbara M. Panther Gibby--Mental Health CareBarbara S. Gardner--EducationBerea "Bree" Thompkins--Non-Profit/VolunteeringBeth A. Barnes--Law/Legal ServicesBlakely M. Dimsdale--Construction/BuildingBrook L. Larkins--GovernmentCarolyn A. Meeker--BusinessChaunacey Hill--Creative ArtChristine L. Orr--GovernmentClara Belle Lingenfelter--Non-Profit/VolunteeringCristie Hope--Real EstateD. Anne Jones--Fine ArtDanielle Spencer--Information Technology/ITDebi Kaufmann--PublishingDebi Lawson--EducationDeidra A. Louis--EducationDenise DeBurst-Gines--GenealogyElizabeth G. Tolliver--Mental Health CareEmelia J. Lake--GovernmentEmily Compagno--MediaErica R. Whitfield--HealthcareGina K. Weekley--ConsultingGwendolyn C. Miller--ChildcareHaley A. Epps--Real EstateJane Seymour--EntertainmentJanet Cash--InsuranceJenniffer Elmore--Beauty/CosmeticsJenny McCarthy-Wahlberg--EntertainmentJessica Johnson--HealthcareJillian K. Jones--Real EstateJoanie Helgesen--MusicJoanne E. Johnston--Fine ArtJohnnie J. Holmes--MinistryJudelyn Cadavona-Bala--HealthcareJulia J. Minerva--Health/FitnessJulie Justice--Massage TherapyKara Hungate--Interior DesignKatieJo Clinkingbeard--HospitalityKay Griffith--Fine ArtKendra W. Bassett--EducationKimberly A. Gorka--ChildcareKyera D. Williams--BusinessLaila Sabet-Imani--Health ServicesLaLisa Leveau--Beauty/CosmeticsLavanya Potla--BiotechnologyLeila A. Higginbotham--HealthcareLina Dellago--HousekeepingLinnea "Nae" Heintz--Mental Health CareLisa M. Lewis--Real EstateLorraine R. Carrio--InsuranceMarcia Masi--HealthcareMarcia J. Sommariva--Beauty/CosmeticsMaria Livesay--Beauty/CosmeticsMarla Massengale--Beauty/CosmeticsMaxine Schnall--PublishingMelissa J. Boothe--Law/Legal ServicesMichelle A. Varga--HealthcareMichelle D. Jones--EducationNatina Berry--InsuranceNicki Hilderbrandt Moorer--HealthcareNilofer Qureshi--Research & DevelopmentPamela W. Coleman--HealthcarePhyllis Elgin--Massage TherapyPhyllis W. Simpkins--HospitalityRachel E. White--Financial ServicesRobin M. Gagne--Law/Legal ServicesSara Moulton--MediaSarah Warden--EducationSharron L. Braziel-Marshall--HealthcareShelley Liberto--Advertising/MarketingShondalynn S. Trahan--SpiritualityStephanie D. Sanders--Construction/BuildingSusan Grunin--PublishingTaneia D. Roberts--Beauty/CosmeticsTerry-Anne Dedrick--Fine ArtTiffani Chidume--EducationTiffany Rector--PharmaceuticalsTrina J. Hill--HealthcareVincenza Carovillano--EntertainmentWanda Collins--Information Technology/ITWindy D. Keller--Non-Profit/VolunteeringZsakia L. Bostic--Personal ServicesAbout P.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) and powerwoe.comP.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) is a dynamic and diverse network of high-achieving women making a real difference. For nearly a decade, we've provided a platform for women from all walks of life and all stages of their career to connect, collaborate, and empower each other to reach new heights. Our website, quarterly magazine, and exclusive events showcase member achievements and offer opportunities to gain recognition, build valuable business relationships, and access a wealth of knowledge and resources. For more information about P.O.W.E.R. visit www.powerwoe.comIf you or someone you know is a driven, accomplished woman looking to be recognized and make valuable connections, visit Nomination Form - Professional Organization of Women of Excellence Recognized (powerwoe.com) to access POWER's nomination form for consideration.