Nutrislice Acquires Menu Analytics to Add Nutrition & Allergen Expertise to Digital Menu Platform
Acquisition pairs Registered Dietitian-led menu data expertise with Nutrislice's digital menus, signage, labels, and ordering platform, helping operators accelerate compliance and elevate guest experience.
Denver, CO, May 07, 2026 --(PR.com)-- Nutrislice, a digital dining customer experience platform for non-commercial foodservice, today announced it has acquired Menu Analytics, a nutrition analysis, allergen-marking, and FDA labeling consultancy founded by foodservice operators Lisa Eberhart and Randy Lait.
The addition of Menu Analytics strengthens Nutrislice's mission to make food data more accessible, accurate, and actionable. By combining Menu Analytics' deep expertise in nutrition and allergen analysis with Nutrislice's robust digital ecosystem, foodservice organizations gain a more innovative and efficient way to organize and manage their data, from the back of house to every guest-facing experience.
While Menu Analytics will operate as a complementary service rather than an integrated feature, its capabilities significantly enhance Nutrislice's overall value to clients. This collaboration enables organizations to achieve new levels of consistency, compliance, and clarity across their operations, ensuring that every menu, label, and communication is based on trustworthy data.
"This partnership expands what's possible for our customers," said Brian Crapo, CEO of Nutrislice. "By aligning Menu Analytics' expertise with Nutrislice's enterprise solutions, we're helping operators transform complex food data into confident, compliant, and engaging guest experiences."
Under the acquisition, Menu Analytics' services, including nutrition analysis, allergen labeling, FDA menu-labeling guidance, Nutrition Facts label creation, and recipe/ingredient data building, are expected to expand Nutrislice's portfolio.
Introducing DataTrust
As part of the acquisition, Nutrislice and Menu Analytics are introducing DataTrust, which combines registered dietitians with Nutrislice AI to help operators maintain data integrity on an ongoing basis, not as a one-time project, but as a continuous subscription that scales alongside their team.
DataTrust is built to meet operators where they are, whether they're switching foodservice systems, starting from scratch, need additional Registered Dietitian capacity, or simply want a safety net against data drift. The DataTrust family of services includes RD Data Services, Allergen Intelligence, and more offerings to come.
About Nutrislice
Nutrislice is an all-in-one foodservice engagement platform that simplifies dining operations by transforming existing menu data into real-time digital menus, signage, food labels, websites, and online ordering capabilities. It eliminates the need for multiple, disconnected systems. By centralizing your food information and distributing it across all customer touchpoints, you can reduce manual work, improve accuracy, and deliver a consistent and engaging experience.
Nutrislice is a digital customer-experience platform that simplifies how foodservice brands create and publish digital menus, signage, food labels, and ordering across locations. The company supports non-commercial foodservice segments, including K-12, higher education, healthcare, and corporate dining. Learn more at nutrislice.com.
About Menu Analytics
Menu Analytics helps restaurants and foodservice organizations provide accurate, consumer-friendly nutrition and allergen information while meeting regulatory requirements. Services include nutrition analysis, allergen labeling, FDA menu-labeling guidance, Nutrition Facts label creation, recipe/ingredient data builds, and collegiate food-allergy program audits. DataTrust is based in Cary, North Carolina.
Contact
NutrisliceContact
Max Timko, VP of Marketing
866-524-3444
https://www.nutrislice.com
1550 Wewatta St. #200
Denver, CO 80202
