Products & Services

Within Direct Marketing Services

Platinum Products & Services

Communication Planning

Communication Planning

Carat Interactive

Service

While show-stopping creative and powerful execution often take the spotlight, it's the careful and precise planning that sets up a program's success. Carat's Communication Planning Group establishes...

Creative

Creative

Carat Interactive

Service

There is one element that truly makes or breaks any advertising or marketing campaign - the creative element. With attention spans dwindling, curiosity eroding, and patience running thin, it is...

Direct Marketing

Direct Marketing

Carat Interactive

Service

Carat Interactive approaches Direct Marketing first through the lens of your customer data. Whether your customer data is perfectly ordered, or a little untidy, Carat Interactive gives you the...

Essential Spanish for the Speech-Language Pathologist & Audiologist Dictionary

Essential Spanish for the Speech-Language Pathologist & Audiologist Dictionary

EssentialSpanish.com

$12.00Product

Our 44 page dictionary covers important terminology for today's busy professionals! Clear and concise English to Spanish translations along with part of speech. This book is used by an abundant...

Essential Spanish for the Speech-Language Pathologist Workbook

Essential Spanish for the Speech-Language Pathologist Workbook

EssentialSpanish.com

$30.00Product

Our first book covering a plethora of important information that all SLPs must have if they have Spanish speaking caseloads. 122 Pages 8 1/2" X 11" Spiral Bound Information covered includes:...

Internet Development

Internet Development

Carat Interactive

Service

Today's reality for marketers is that campaigns rely on a web presence to bring any given program to full completion. It is the web site that brings visibility and accountability, while offering the...

Media Buying / Planning

Media Buying / Planning

Carat Interactive

Service

Back in the days of traditional media, the landscape was manageable, and fit nicely within the preconceived notions of marketing. Since then, media has evolved in ways no one could have predicted.

Spanish Nursery Rhymes Series - 8 Book Series

Spanish Nursery Rhymes Series - 8 Book Series

EssentialSpanish.com

$33.25Product

Hardcover children's books Get all 8 for the price of 7!

Spanish Nursery Rhymes Series Conejitos Felupitos (Fluffy Bunnies)

Spanish Nursery Rhymes Series Conejitos Felupitos (Fluffy Bunnies)

EssentialSpanish.com

$4.75Product

Hardcover children's book

Spanish Nursery Rhymes Series El Niñito Azul (Little Boy Blue)

Spanish Nursery Rhymes Series El Niñito Azul (Little Boy Blue)

EssentialSpanish.com

$4.75Product

Hardcover children's book

Spanish Nursery Rhymes Series Gatitos Mimosos (Cudly Kittens)

Spanish Nursery Rhymes Series Gatitos Mimosos (Cudly Kittens)

EssentialSpanish.com

$4.75Product

Hardcover children's book

Spanish Nursery Rhymes Series Humpty Dumpty

Spanish Nursery Rhymes Series Humpty Dumpty

EssentialSpanish.com

$4.75Product

Hardcover children's book

Spanish Nursery Rhymes Series Juan Y Juanita (Jack 'N Jill)

Spanish Nursery Rhymes Series Juan Y Juanita (Jack 'N Jill)

EssentialSpanish.com

$4.75Product

Hardcover children's book

Spanish Nursery Rhymes Series Los Bebés Del Zoológico (Zoo Babies)

Spanish Nursery Rhymes Series Los Bebés Del Zoológico (Zoo Babies)

EssentialSpanish.com

$4.75Product

Hardcover children's book

Spanish Nursery Rhymes Series Los Perritos Jugetones (Playful Puppies)

Spanish Nursery Rhymes Series Los Perritos Jugetones (Playful Puppies)

EssentialSpanish.com

$4.75Product

Hardcover children's book

Spanish Nursery Rhymes Series Mary Tenía Una Ovejita (Mary Had A Little Lamb)

Spanish Nursery Rhymes Series Mary Tenía Una Ovejita (Mary Had A Little Lamb)

EssentialSpanish.com

$4.75Product

Hardcover children's book

Products & Services

2 Years of Service, Unlimited Reception to a Local Number + 1000 Outgoing Fax Pages

2 Years of Service, Unlimited Reception to a Local Number + 1000 Outgoing Fax Pages

Popesco

$149.99Service

http://www.amazon.com/Professional-Internet-Fax-Unlimited-Reception/dp/B003HL9M08/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=office-products&qid=1278665396&sr=8-1 PC software solution that replace a...

76 Plus

76 Plus

Goldshield Elite

$13.70Product

Containing 74 trace minerals, vitamin C, 13 botanical elements, calcium and phosphorus, 76 Plus tablets help support a healthy nervous system, mental focus, heart health, energy levels and general...

76 Plus K Liquid Minerals

76 Plus K Liquid Minerals

Goldshield Elite

$21.50Product

As disease is on the rise, minerals are on the wane. Nourish your body quickly and easily with 76 Plus K. Two tablespoons provide 60mg. of vitamin C, 13 botanical elements, 74 trace minerals and 585...

76 Plus Powder

76 Plus Powder

Goldshield Elite

$29.95Product

The 74 trace minerals found in montmorillonite help provide your body with the balance it needs to combat daily stress. These minerals, along with calcium and phosphorous, work harmoniously with...

AdReady

AdReady

CPXi

Product

AdReady provides best-in-class programmatic technology and managed media services to brands, agencies, publishers and marketers. Our clients are able to drive efficient and effective digital ad...

Advanced Shark Cartilage

Advanced Shark Cartilage

Goldshield Elite

$42.95Product

Advanced Shark Cartilage represents the most targeted supplement of its kind. Each tablet provides an exclusive, super-potent source of health-giving nutrients. Advanced Shark Cartilage contains a...

Advertising

Advertising

The Miller Group

Service

Brand elevating work including TV, radio, outdoor, print and interactive for consumer and business-to-business. The work is smart, clear and clever when clever is called for. (Otherwise, we save our...

Air Solution Ozone Generator Replacement

Air Solution Ozone Generator Replacement

Goldshield Elite

$49.95Product

Replacement Generator for the Air Solution; designed to filter and purify the air you and your family breathe. This product is available on a wholesale basis to members for only $49.95. This...

Air Solution Replacement Filter

Air Solution Replacement Filter

Goldshield Elite

$49.95Product

Essential for activating the six-stage purification system. Dramatically improves indoor air quality. Under normal conditions in a non-smoking environment, the filter should be replaced once every...

Air Solution: Air Filtration System

Air Solution: Air Filtration System

Goldshield Elite

$249.95Product

Indoor air is 100 times more polluted than outdoor air. Now you can breathe easy with the Air Solution. This economically priced, six-stage air purification system features: a H.E.P.A. filter...

Almond Flavoring

Almond Flavoring

Goldshield Elite

$3.95Product

A delicate, slightly sweet, rich and distinctive taste for your baking needs. This product is available on a wholesale basis to members for only $3.95. This product is also available on a retail...

Aloe Plus Cranberry Liquid

Aloe Plus Cranberry Liquid

Goldshield Elite

$29.95Product

A potent, concentrated nutritional tonic containing three different forms of aloe vera providing a complete spectrum of aloe benefits. Coupled with natural cranberry extract, an excellent vitamin C...

Antiseptic Salve

Antiseptic Salve

Goldshield Elite

$7.50Product

Rawleigh's original Antiseptic Salve continues its popularity. You will love its soothing and lubricating action. A thin coating keeps air and dirt away from areas where the Antiseptic Salve is...

Appointment Setting Services

Appointment Setting Services

RepsForRent

$0.00Service

Let your Sales Team do what they are paid for...Selling! We will provide the appointment setting services so your Sales Staff can put more time into selling, and less time into complaining about...

Appointment Settting Services

Appointment Settting Services

OutSourcedMarketingPros.com

$0.00Service

We will call CEOs, CFOs, CIOs, COOs or you decision makers and arrange a face to face meeting with them for you to have an opportunity to make a sale. Calling list can be generated by us or can be...

Ariflex

Ariflex

Goldshield Elite

$27.95Product

Ariflex is expertly formulated to provide an invaluable balance of glucosamine sulfate and omega-3 fish oils. This exclusive, patented formula, backed by scientific studies, offers superior...

Article Marketing

Article Marketing

Adcidia™

$0.00Service

Web site owners who wish to submit articles online for their article marketing campaign may do so through the following links: Article99.com: http://members.article99.com/ Smartads.info: http://www.

B2B Contact Data & Data Services

B2B Contact Data & Data Services

H-I-P (High-Impact-Prospecting, LLC)

$1,500.00Service

Target Group Provisioning Our proprietary list provisioning process converges our 50+million count B2B database with other credible contact data sources and with social media for the most accurate...

B2B Social and Media Engagement

B2B Social and Media Engagement

H-I-P (High-Impact-Prospecting, LLC)

$1,500.00Service

Drive Genuine Demand from LinkedIn, PRWeb, other B2B Social Media High-Impact-Prospecting has long experience in leveraging LinkedIn, PRWeb and other B2B social networks, both for its own benefit as...

Bee Secret

Bee Secret

Goldshield Elite

$9.95Product

Enjoy the healing benefits of Bee Secret anytime with the new easy-to- open tin. This personal size container fits comfortably in your pocket or purse. Bee Secret offers a proprietary blend of herbs...

Bee-III

Bee-III

Goldshield Elite

$22.70Product

Specially formulated with nutrients aimed at promoting lipid metabolism including flush-free niacin, Bee III is known for increasing energy metabolism or the spark that ignites the fuel. Included...

Binding and Finishing

Binding and Finishing

Advanced Business Group, Inc.

Service

We offer full binding and finishing services. Whether you need perfect binding, gold embossing or anything else for your printed materials, we will deliver these services.  

Black Walnut Flavoring

Black Walnut Flavoring

Goldshield Elite

$3.95Product

A savory nutty flavor. A must for your special cookies and cake frostings. This product is available on a wholesale basis to members for only $3.95. This product is also available on a retail basis...

Bone & Joint Support Pack

Bone & Joint Support Pack

Goldshield Elite

$99.95Product

Save 10% Every Month! The Bone & Joint Support Pack provides therapeutic doses targeting connective tissue, cartilage, bone and joint health. Improve quality of life naturally by taking the...

Bowl Cleaner Applicator

Bowl Cleaner Applicator

Goldshield Elite

$0.75Product

BOWL CLEANER APPLICATOR/BRUSH. BE SURE TO ORDER THE CADDIE/HOLDER (see item #92065). This product is available on a wholesale basis to members for only $0.75. This product is also available on a...

Bowl Cleaner Caddie

Bowl Cleaner Caddie

Goldshield Elite

$3.50Product

BOWL CLEANER CADDIE. BE SURE TO ORDER THE APPLICATOR/BRUSH. (see item #92064) This product is available on a wholesale basis to members for only $3.50. This product is also available on a retail...

BPO Data Processing Services

BPO Data Processing Services

Infovision Group

Service

» Data Capture, Conversion, Imaging and Indexing Services » Business Process Consulting Services » Financial Transactions Processing Services » Yellow Page Publisher Services / White Pages...

bRealTime

bRealTime

CPXi

Service

bRealTime leverages a decade of digital inventory monetization experience, vast scalable relationships with quality content publishers and legacy-level integration with virtually every ad serving...

Brown Gravy Mix

Brown Gravy Mix

Goldshield Elite

$8.75Product

This unique ”recipe” remains the same! The Brown Gravy Mix continues to offer a quick, easy and delicious gravy solution. Just like making gravy from scratch. It's the easy, no lump,...

Business and Marketing Consulting

Business and Marketing Consulting

E-Business Consulting

Service

The constant development, in firstly national and multinational companies is the business card of E-Business Consulting measuring the clients satisfaction of the business and marketing consulting...

Butter Flavoring

Butter Flavoring

Goldshield Elite

$3.95Product

A natural, sweet cream butter flavoring. Perfect as a low fat, low cholesterol alternative for frostings and also as an added flavor to breads and rolls. This product is available on a wholesale...

Butter Rum Flavoring

Butter Rum Flavoring

Goldshield Elite

$3.95Product

An exotic flavor from the Caribbean. This product is available on a wholesale basis to members for only $3.95. This product is also available on a retail basis to non-members for only $4.95.

Cal-Mag Plus

Cal-Mag Plus

Goldshield Elite

$9.40Product

The body requires more calcium and magnesium than any other vitamin or mineral. They are the building blocks of the skeletal system, the bones and teeth. In Cal-Mag Plus, five bone-building calcium...

Camphor Balm

Camphor Balm

Goldshield Elite

$8.50Product

An old-fashioned remedy that continues to produce results. Shake well, warm in your hands, and liberally massage Camphor Balm to areas needing soothing relief. Repeat as necessary to enhance...

Products & Services 1 - 50 of 185