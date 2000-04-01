Products & Services

Within Content & Document Management Software

Gold Products & Services

Document Management Solutions

Document Management Solutions

Lineage

Service

Documents that don’t clearly communicate your message to current and potential customers waste time and money. It also makes your brand look bad if it seems like your business can’t...

Outsourced Print-To-Mail Solutions

Outsourced Print-To-Mail Solutions

Lineage

Service

Our print-to-mail service has complete outsourcing capabilities, meaning we are able to work with all of the continental US. From our world-class, secure mail processing facility in Kansas City, MO,...

Printing and Mailing Solutions

Printing and Mailing Solutions

Lineage

Service

Your business may be outgrowing your current printing and mailing equipment, causing delays and missed sales opportunities. Money is also lost due to fee overages from growing print jobs, trying to...

Products & Services

Bitrix Site Manager - Enterprise Edition

Bitrix Site Manager - Enterprise Edition

Bitrix

$1,990.00Product

The all-purpose solution for successful business. The Bitrix Site Manager Enterprise Edition offers a wide range of features to organize the site team development, manage dealer net and develop...

Bitrix Site Manager - Professional Edition

Bitrix Site Manager - Professional Edition

Bitrix

$990.00Product

A Solid Foundation For the Corporate Web Site. The Bitrix Site Manager Professional Edition provides the technological basis to develop an up-to-date web site. The Professional Edition enables to...

Bitrix Site Manager - Small Business Edition

Bitrix Site Manager - Small Business Edition

Bitrix

$899.00Product

Special solution for small business. Bitrix Site Manager Small Business edition is the special solution for small and medium scale companies. Small Business edition enables launching an E-shop...

Bitrix Site Manager - Standard Edition

Bitrix Site Manager - Standard Edition

Bitrix

$499.00Product

The Bitrix Site Manager Standard Edition is a popular product edition including all the tools needed to manage an interactive Web project. The Standard Edition ships in two versions:...

Bitrix Site Manager - Start Edition

Bitrix Site Manager - Start Edition

Bitrix

$199.00Product

The Bitrix Site Manager Start Edition is an up-to-date content management system (CMS). The Start Edition allows users to either launch a new corporate web site, or more efficiently manage an...

CloudBacko Lite

CloudBacko Lite

CloudBacko Corporation

$9.00Product

CloudBacko Lite backup software is designed for backing up files in Windows PC and Mac to the local/mapped drives for fast on-premises data restore, and to the cloud for disaster recovery. Supported...

CloudBacko Pro

CloudBacko Pro

CloudBacko Corporation

$39.00Product

CloudBacko Pro backup software is designed for backing up virtual machines and databases to the local/mapped drives for fast on-premises data restore, and to the cloud for disaster...

ConQuest CMS

ConQuest CMS

Silkfort Technologies

$0.00Product

Conquest is a comprehensive Web Content Management System that enables organizations to create and manage content once and re-use it in multiple sites, intranets and extranets. Conquest lets the...

Deep Six Web Content Filtering

Deep Six Web Content Filtering

TPP Limited

$0.00Product

Deep Six is a Web Content Filtering solution and is set to become the defacto solution for both the Education and corporate sector alike. Using a series of cutting edge technologies Deep Six is...

Document Management Hardware

Document Management Hardware

DocuSource

Product

DocuSource is a “Best of Class” hardware solution (scan/print/copy/fax) provider offering award-winning full-color solutions, black/white, digital networked printers and multifunction devices on...

Document Management Software

Document Management Software

DocuSource

Product

DocuSource bridges the gap between information stored on paper documents and those converted to digital images. The DocuSource solution manages all of your information assets including active...

Document Management Solutions

Document Management Solutions

DocuSource

Service

DocuSource is the cost-effective solution to managing paper overload. Easily capture, store, retrieve, manage, and share information across departments with our flexible, customized products. Enhance...

FeedForAll

FeedForAll

FeedForAll

$39.95Product

Easily create, edit and publish rss feeds and podcasts. New RSS feeds and podcasts can be quickly and easily created with FeedForAll. Advanced features enable you to create professional looking rss...

FeedForAll Mac

FeedForAll Mac

FeedForAll

$39.95Product

Create, edit, and publish rss feeds, podcasts for iTunes. New RSS feeds and podcasts can be quickly edited or created with FeedForAll Mac. Advanced support includes name space extensions allowing...

FeedForDev

FeedForDev

FeedForAll

$39.95Product

FeedForDev VCL Control and ActiveX components makes it simple to communicate with users from within your software application! Integrate components into your application, to communicate with users.

ImageNow

ImageNow

Perceptive Software, Inc

Product

ImageNow integrated document management, imaging and workflow software captures more than 200 document and file types and stores them as electronic images in a central repository. Users access the...

Legacy Plan for Online Accounts and Digital Assets

Legacy Plan for Online Accounts and Digital Assets

Clocr, Inc.

$9.99Service

Legacy Plan for Online Accounts: An easy to use, patent-pending, RUFADAA (Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act) compliant online tool that establishes your estate plan for online...

Mariner Calc - Macintosh Spreadsheet Software

Mariner Calc - Macintosh Spreadsheet Software

Mariner Software

Product

The ultimate Macintosh spreadsheet software! - Your Data, Your Way Mariner Calc starts faster, uses less disk space and memory than any other competitor on the Macintosh platform. With more than...

Mariner Write - Macintosh Word Processor

Mariner Write - Macintosh Word Processor

Mariner Software

Product

Mariner Write® is a powerful yet streamlined word processor solution for the masses. Boasting an elegant interface, as well as hundreds of intuitive features such as the ability to read Microsoft...

MarinerPak - Macintosh Office

MarinerPak - Macintosh Office

Mariner Software

Product

Mariner Write Mariner Write is a powerful yet streamlined word processor solution for the masses. Boasting an elegant interface, as well as hundreds of intuitive features such as the ability to read...

MT-Qualifier

MT-Qualifier

Multilizer

Product

MT-Qualifier estimates and produces the best available machine translation. It can be used by translation tool and application developers in order to offer better machine translations to their...

Multilizer Enterprise

Multilizer Enterprise

Multilizer

$3,900.00Product

Multilizer Enterprise is localization tool for both software and documents. Enterprise makes translation work more efficient. Multilizer enables integration to wide variety of translator and...

Multilizer PDF Translator

Multilizer PDF Translator

Multilizer

$45.00Product

Multilizer PDF Translator is an easy-to-use tool for everyone. It translates PDF documents automatically and produces a file with the translated text and allt he visual elements in the original...

Nethzah Contact Management

Nethzah Contact Management

Nethzah Inc

Product

A Contact Management (http://www.nethzah.com/contact-management/) is an integrated customer relational management (CRM) solution that allows organizations and individuals to record relationships and...

Nethzah CRM

Nethzah CRM

Nethzah Inc

Product

Nethzah customer relationship management (CRM) (http://www.nethzah.com/CRM/) helps streamline sales, marketing and customer support functions in a simple and secure manner. You can productively...

Nethzah Customer Help desk

Nethzah Customer Help desk

Nethzah Inc

Product

Customer Help desk (http://www.nethzah.com/Solutions/Customer-Help-Desk/) module of Nethzah CRM solution lets you provide online helpdesk using ticketing system 24 / 7. You can quickly view a list of...

Nethzah Customer Portal (Web / CRM Portal)

Nethzah Customer Portal (Web / CRM Portal)

Nethzah Inc

Product

CRM Portal or Web Portal is a integrated, adaptable portal solution, which helps you and your company to rise to the next level in your customers relations. Nethzah Portal is 100%...

Nethzah Defect Tracking

Nethzah Defect Tracking

Nethzah Inc

Product

Defect Tracking (http://www.nethzah.com/Solutions/Defect-Tracking/) module of Nethzah CRM solution designed for small, medium and large software companies to simplify their defect handling...

Nethzah Knowledge Management Software

Nethzah Knowledge Management Software

Nethzah Inc

Product

Nethzah Knowledge Base (http://www.nethzah.com/knowledge-base-software/) is a searchable online repository of information that enables customer service and support staff to resolve issues faster to...

Nethzah Sales Force Automation (SFA)

Nethzah Sales Force Automation (SFA)

Nethzah Inc

Product

Sales Reps love the Nethzah CRM Sales module (http://www.nethzah.com/Solutions/Sales-Force-Automation/) because everything they need to do their jobs is in one place. With Nethzah CRM online sales...

RealtyJuggler Realtor Software

RealtyJuggler Realtor Software

RealOrganized, Inc.

$99.00Service

RealtyJuggler Real Estate Software is a full-features real estate customer relationship (CRM) product especially designed for REALTORS and other real-estate professionals. The product has two primary...

rss2html.php

rss2html.php

FeedForAll

$0.00Product

A free PHP script, converts RSS feeds to HTML. The rss2html.php script allows webmasters to display RSS feeds on their website. RSS or Really Simple Syndication, as it is commonly known, is a...

SharePoint Calendar Plus 3.2.00

SharePoint Calendar Plus 3.2.00

KWizCom Corporation

$399.00Product

The NEW KWizCom Calendar Plus version 3.2 is NOW available with new exciting features: New Mini-calendar display mode included in a single product! Enable users add new events directly from the...

SharePoint Cascading Lookup Plus Field Type 2.2.00

SharePoint Cascading Lookup Plus Field Type 2.2.00

KWizCom Corporation

$749.00Product

The new SharePoint Cascading Lookup Plus Field type (previously called 'Dual Lookup') is a new lookup field type that includes ALL missing features SharePoint implementers were looking for in...

SharePoint List Aggregator 1.3.00

SharePoint List Aggregator 1.3.00

KWizCom Corporation

$749.00Product

SharePoint List Aggregator lets you easily aggregate data from a variety of lists and libraries, into a single clear, great looking consolidated view! Now, easier than ever, available both in MOSS...

SharePoint list filter plus 3.1.00

SharePoint list filter plus 3.1.00

KWizCom Corporation

$449.00Product

KWizCom's SharePoint List Filter Plus web part lets you filter and find information in your SharePoint lists. You can define your custom Filtering form, composed from multi-select drop-down lists and...

SharePoint List Forms Extensions 1.1.00

SharePoint List Forms Extensions 1.1.00

KWizCom Corporation

$799.00Product

KWizCom's SharePoint List Forms Extensions Feature bridges the gap between the SharePoint list forms you are familiar with (New/Edit/View forms) and standard form features, extending the current...

SharePoint Probability Impact Matrix Web Part 1.1.00

SharePoint Probability Impact Matrix Web Part 1.1.00

KWizCom Corporation

$949.00Product

SharePoint Probability Impact Matrix web part can also work on WSS 3.0/MOSS 2007 without Project Server integration simply connected to a custom "Risks" SharePoint list. SharePoint...

SharePoint Rating Solution 1.4.00

SharePoint Rating Solution 1.4.00

KWizCom Corporation

$749.00Product

KWizCom's SharePoint Rating Solution enables web-style rating - users can rate, and provide comments on documents and list items. After you install the SharePoint Rating Solution on your SharePoint...

SharePoint Survey Plus Web Part 1.5.00

SharePoint Survey Plus Web Part 1.5.00

KWizCom Corporation

$399.00Product

The SharePoint Survey Plus Web Part provides an enhanced survey interface, based on the standard SharePoint Survey list. The KWizCom Survey Plus Web Part connects to the standard SharePoint survey...

SharePoint Tagging Feature 2.2.00

SharePoint Tagging Feature 2.2.00

KWizCom Corporation

$949.00Product

KWizCom SharePoint Tagging Feature provides an extensive Taxonomy management solution for SharePoint-based implementations: Document Management Collaboration workspaces Portals Internet web...

SharePoint Wiki Plus 1.2.00

SharePoint Wiki Plus 1.2.00

KWizCom Corporation

$2,380.00Product

KWizCom SharePoint 2007 Wiki Plus is an advanced, comprehensive and complete Wiki solution for SharePoint. Its unique additional features make it the ideal tool for true cross-organization knowledge...

Streetsmart7

Streetsmart7

InfoStreet

Service

Streetsmart7 is a suite of web collaborative software geared towards improving productivity and time efficiency. Complete with CRM, instant messaging, webmail, email archiving, portal, task...

Products & Services 1 - 46 of 46