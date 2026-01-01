Products & Services

Within Networking & Connectivity Software

Products & Services

Advanced IP Address Calculator

Advanced IP Address Calculator

Famatech

$0.00Product

Advanced IP Address Calculator is an easy-to-use IP subnet calculator that lets you to calculate every aspect of your subnet configuration in a few mouse clicks! The calculator generates a...

Advanced IP Scanner

Advanced IP Scanner

Famatech

$0.00Product

Advanced IP Scanner is a fast, robust and easy-to-use IP scanner for Windows. It easily lets you have various types of information about local network computers in a few seconds! Advanced IP Scanner...

Advanced LAN Scanner

Advanced LAN Scanner

Famatech

$0.00Product

Advanced LAN Scanner is a small, easy-to-use, highly configurable network scanner for Win32. And it's VERY fast. Advanced LAN Scanner uses multithreading so you can scan more than 1000 elements per...

Advanced Port Scanner

Advanced Port Scanner

Famatech

$0.00Product

Advanced Port Scanner is a small, fast, robust and easy-to-use port scanner for Win32 platform. It uses a multithread technique, so on fast machines you can scan ports very fast. Also, it contains...

Alive 3GP Video Converter

Alive 3GP Video Converter

AliveMedia.net

$29.95Product

Alive 3GP Video Converter is an all-in-one video converter to convert popular video to 3GP, 3G2, or MPEG-4. It supports converting DivX, XviD, MPEG, MOV, MPG, MOD, QickTime, MP4, 3G2, SWF, GIF, DV,...

Alive DVD Ripper

Alive DVD Ripper

AliveMedia.net

$34.95Product

Alive HD Video Converter

Alive HD Video Converter

AliveMedia.net

$34.95Product

Alive HD Video Converter is a powerful video converter that lets you convert HD video including m2t, m2ts AVCHD video to popular PC video formats which can be supported by Microsoft® Movie Maker,...

Alive MP4 Converter

Alive MP4 Converter

AliveMedia.net

$29.95Product

Alive MP4 Converter is a professional mp4 converter to convert popular video formats to MP4 (MPEG4). It can convert DivX, XviD, MPEG, MOV, MPG, MOD, QickTime, RM, rmvb, 3GP, 3G2, SWF, GIF, DV, MJPEG,...

Alive Vide Converter

Alive Vide Converter

AliveMedia.net

$35.00Product

Alive Video Converter lets you converting AVI, MPEG, MPG, ASF, WMV, MOV or QuickTime into AVI(DivX, XviD, MS MPEG4, Uncompressed, Cinepak), MPEG(MPEG-1, MPEG-2, DVD/VCD/SVCD), WMV, RM, RMVB, with a...

Alive YouTube Video Converter

Alive YouTube Video Converter

AliveMedia.net

$29.95Product

Alive YouTube Video Converter is a powerfull and easy to use YouTube video downloader software to download and convert YouTube videos to your PC, iPod, iPhone, PSP, Zune, Cell Phone, and more formats.

Backup Platinum

Backup Platinum

SoftLogica

$67.00Product

Backup Platinum is an easy-to-use yet powerful backup program designed for Microsoft Windows. It makes a reserve copy of your critical data virtually to any type of storage media: hard or USB drives,...

Billing Manager

Billing Manager

Data Tech Labs

Product

Billing Manager is complete prepaid/post paid billing and accounting system for any type of VoIP operations including wholesale call termination, call shop and phone card operation. System provides...

DataSplice Mobile Integration Suite

DataSplice Mobile Integration Suite

DataSplice LLC

Product

The DataSplice Mobile Integration Suite offers a single, easy-to-use, highly configurable interface across multiple underlying databases and applications. DataSplice provides mobile field service...

DeltaSpy - Your Internet Monitoring Tool

DeltaSpy - Your Internet Monitoring Tool

Bitberry Software

$39.95Product

DeltaSpy is an easy-to-use Windows application that alerts you when there have been changes to web sites that you wish to monitor. Without wasting hours surfing the Internet, you can be notified...

Dual Rented Billing service

Dual Rented Billing service

Data Tech Labs

Service

Dual Rented Billing service is high-end extension to our regular Rented Billing. It Allows for greater redundancy and scalability. Dual system will keep copy of all your data and distribute load...

Elcomsoft Distributed Password Recovery

Elcomsoft Distributed Password Recovery

ElcomSoft Co.Ltd.

$599.00Product

ElcomSoft Distributed Password Recovery is a unique network-based password recovery software for extremely fast and effective recovery of lost or forgotten passwords to files/documents created in...

Elcomsoft System Recovery

Elcomsoft System Recovery

ElcomSoft Co.Ltd.

$299.00Product

Elcomsoft System Recovery is a boot-disk application that makes it easy to access your computer's Windows password settings. If you're locked out of your computer, ESR will give you access and let...

Handy Recovery

Handy Recovery

SoftLogica

$30.00Product

Handy Recovery is a data recovery software designed to restore files deleted due to virus attacks, software faults, power failures or disk formatting. The program runs under Windows...

Hosted Billing / CDR only service

Hosted Billing / CDR only service

Data Tech Labs

Service

This service is designed for following types of applications: Wholesale traffic/termination providers owning Radius-compatible gateways or softswitches Callshop, calling card...

Hosted Billing / GK service

Hosted Billing / GK service

Data Tech Labs

Service

This service is designed for following types of applications: Wholesale traffic brokers/termination providers Termination providers IP phone service providers Callshop owners...

ManageEngine Desktop Central

ManageEngine Desktop Central

Adventnet Inc

$0.00Product

Desktop Central is a complete remote Windows desktop/laptop management software. It leverages the Active Directory and GPO to perform the configurations like Drive Mapping, Display settings, IP...

MetaProducts Revolver Internet Edition

MetaProducts Revolver Internet Edition

MetaProducts Systems

$995.00Product

METAPRODUCTS REVOLVER INTERNET EDITION was designed for computer forensic investigators that need to capture partial or entire Websites. Unlike other Web capturing software, RvIE not only downloads...

Proactive Password Auditor

Proactive Password Auditor

ElcomSoft Co.Ltd.

$299.00Product

Proactive Password Auditor is a password security test tool that's designed to allow Windows Vista, Windows 2003, Windows XP, Windows 2000 and Windows NT-based systems administrators to identify and...

Radmin 3 Remote Control

Radmin 3 Remote Control

Famatech

$49.00Product

Radmin (Remote Administrator) is the world famous, award winning secure remote control software and remote access software which enables you to work on a remote computer in real time as if you were...

Radmin Communication Server 3.0

Radmin Communication Server 3.0

Famatech

$175.00Product

Radmin Communication Server enables you to exchange text messages while using either Text or Voice Chats. This product is a fast, solid, not exacting and affordable Enterprise Instant Messaging (EIM)...

Rented Billing service

Rented Billing service

Data Tech Labs

Service

With Rented Billing service you will get confidence of all your valuable data stored on your server without need of buying expensive software for Billing. We provide our Billing Manager for rent for...

SpamAid

SpamAid

SoftLogica

$29.00Product

SpamAid is an easy-to-use MS Outlook add-on to protect your Inbox against spam. The program is based on Bayesian filtering technology. It automatically learns using your personal correspondence to...

TERAVoice Server 2004

TERAVoice Server 2004

Terasens GmbH

$449.00Product

TERAVoice is a versatile telephony server platform which can be used to implement any kind of voice based telephony services like: Corporate Voicemail IVR Applications like Automated...

TheGreenBow IPSec VPN Client

TheGreenBow IPSec VPN Client

United Networks

$78.00Product

VPN Client Software - TheGreenBow IPSec VPN Client Designed specifically for the mobile work force, TheGreenBow™ VPN Client is a software implemented VPN IPSec solution that allows a user to...

Tufin SecureTrack

Tufin SecureTrack

Tufin Software Technologies Ltd.

Product

Tufin SecureTrack is a comprehensive auditing, monitoring and compliance solution for Firewall policies. SecureTrack's advanced change management and corporate policy enforcement capabilities...

Tufin SecureTrack

Tufin SecureTrack

Tufin Software Technologies Ltd.

Product

Your organization's security policy defines how different security devices protect your IT infrastructure. The growing complexity of networks and systems, coupled with the increase in security...

WAPT

WAPT

SoftLogica

$250.00Product

WAPT is a load and stress testing tool for websites and web-based applications. It uses a fully customizable set of virtual users to simulate a real-life load. Test scenario can be detailed up to...

WinQuota

WinQuota

WinQuota LLC

$199.00Product

WinQuota is an automatic disk quota management mechanism. It was designed to cover all the Administrator necessities concerning managing space limits and monitoring their keeping. WinQuota hard...

WinReminder

WinReminder

SoftLogica

$20.00Product

WinReminder is designed to help you keep track of upcoming events through the pop-up window reminders, e-mail or SMS messages. It features repeatable reminders with the powerful scheduler, snooze...

WSOP

WSOP

SoftLogica

$97.00Product

WSOP is a program for website load time testing and optimization. It makes the complete analysis for all web page elements and provides a set of reports, statistics and suggestions to improve your...

Products & Services 1 - 35 of 35