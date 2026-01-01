Products & Services

Within Franchises & Business Opportunities

Platinum Products & Services

Bistro Coffee Mug, Featuring Subway® Logo

Bistro Coffee Mug, Featuring Subway® Logo

Subway

$6.50Product

This 12oz bistro mug holds just the right amount and features a large C-handle for easy grip. Stylish two tone color coordination, white with a green base and rim. Subway® eat fresh printed on...

Business Brokerage

Business Brokerage

Manheim Realty

Service

Are you thinking of buying or selling a Business? If so, you have come to the right place. Manheim Business Brokers is one of the largest and most experienced business brokerage firms in the United...

Business Consulting

Business Consulting

Manheim Realty

Service

Manheim Business Consulting is a leading business and technology advisor. Our clients are both large and small businesses and are in both the public and private sectors. Our more than 30 years of...

Commercial Brokerage

Commercial Brokerage

Manheim Realty

Service

With over 30 years experience in real estate services, Manheim Realty, Inc. has developed a superior set of expertise focused on achieving our clients' goals. We represent Buyers and Sellers, and...

Executive Polo Shirt - Oxford, Featuring Subway® Logo

Executive Polo Shirt - Oxford, Featuring Subway® Logo

Subway

$20.00Product

This versatile medium weight polo shirt in 100% pique cotton is sure to be a favorite. Featured in Oxford with the Subway® logo embroidered on the left sleeve. Its detailing includes three button...

Franchise Business Brokerage Services

Franchise Business Brokerage Services

FranchiseBusinessBroker.com

Service

Buy or Sell a Franchise Business. We are a Business Brokerage, Mergers and Acquisitions firm, with affiliates throughout the United States. Our sole purpose is to represent buyers and sellers in the...

Journal Notebook, Featuring Subway® Logo

Journal Notebook, Featuring Subway® Logo

Subway

$5.50Product

This 5X7 inch spiral bound journal is a durable way to document your information. Journal cover is green with the Subway® logo in silver. Inside paper is white with 100 ruled pages. Plenty of...

License Plate Frame Featuring Subway® logos

License Plate Frame Featuring Subway® logos

Subway

$3.00Product

The license plate frame fits perfectly around your license plate. It is oversized to expose the entire plate and meets all state requirements. The frame is white with the Subway® logos on top and...

Mergers & Acquisitions

Mergers & Acquisitions

Manheim Realty

Service

To be successful in mergers and acquisitions, companies must focus on the entire process from inception of the transaction to completion, and beyond. At Manheim Mergers & Acquisitions, we offer a...

Mini Football Featuring Subway® Logo

Mini Football Featuring Subway® Logo

Subway

$2.50Product

This long passing, bright yellow football has the Subway logo silk screen in green. The 7 inch vinyl football is sure to provide hours of playing time. Show off your spirit for the Subway®...

Start Small Finish Big, A Book by Fred DeLuca

Start Small Finish Big, A Book by Fred DeLuca

Subway

Product

At age 17 Fred DeLuca borrowed $1,000 from a friend and started SUBWAY® Restaurants. Paul Orfalea, without business experience or start up money, leased a garage, rented a copy machine and...

Subway® Logoed Cap - Stone

Subway® Logoed Cap - Stone

Subway

$8.00Product

This stone colored hat features the green Subway® logo embroidered on the front and an easy cloth buckle adjustment on the back. Accented with green: color sewn eyelets, a button top and bill...

USA Gift Certificate Book to Subway® Restaurants

USA Gift Certificate Book to Subway® Restaurants

Subway

$25.00Product

The perfect gift for your family and friends is a gift certificate to Subway restaurants. Each book includes a quantity of 5, $5.00 Gift Certificates and has a value of $25.00 for use in the United...

Products & Services

Data Center Services

Data Center Services

WSI Internet

Service

WSI utilizes the latest in data center technology. This data center leverages off of the latest IBM technology and 3 Internet backbones. These server clusters use BGP 4 (Boarder Gateway Protocol)...

Direct Internet Marketing Services

Direct Internet Marketing Services

WSI Internet

Service

The Internet has added a new dimension to the field of direct marketing. Traditionally, direct marketers pay premium prices to acquire mailing lists of targeted prospects. In addition to the cost of...

Ecommerce Development Services

Ecommerce Development Services

WSI Internet

Service

Imagine if it were possible to actually put a fully functioning store online, with the ability to drive visitors into that store from every corner of the planet. This is what WSI's World Merchant...

Internet Consulting Services

Internet Consulting Services

WSI Internet

Service

Business leaders today are aware of the changing world of technology around them, and are quickly realizing that strategic implementation of technology can elevate their business' success and...

Search Engine Optimization

Search Engine Optimization

WSI Internet

Service

Today, Search Engine Optimization (SEO) represents the most significant method of generating site traffic for clients. Millions of people all over the world use search engines every day as their...

Website Design & Development

Website Design & Development

WSI Internet

Service

Almost everyday there seems to be another announcement about a new innovation that will revolutionize the way we conduct our lives. But just by surfing the majority of websites, you are likely to...

Website Marketing Services

Website Marketing Services

WSI Internet

Service

Intuitive Marketing Technology™ Most of the websites on the Internet today feature what is known as "dead content" or "static content". This means that the information that was seen on the site...

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