Products & Services

Within Security Software

Gold Products & Services

iNfinite Answers

iNfinite Answers

3B Dataservices Ltd.

Service

Blue Ocean Strategy Defines an Alternative to ERP System and Software If your happen to be one of those tens of thousands of companies looking for an alternative to the traditional packaged...

iNfinite Answers

iNfinite Answers

3B Dataservices Ltd.

$0.00Product

Blue Ocean Strategy Defines an Alternative to ERP System and Software If your happen to be one of those tens of thousands of companies looking for an alternative to the traditional packaged...

Products & Services

Alive 3GP Video Converter

Alive 3GP Video Converter

AliveMedia.net

$29.95Product

Alive 3GP Video Converter is an all-in-one video converter to convert popular video to 3GP, 3G2, or MPEG-4. It supports converting DivX, XviD, MPEG, MOV, MPG, MOD, QickTime, MP4, 3G2, SWF, GIF, DV,...

Alive DVD Ripper

Alive DVD Ripper

AliveMedia.net

$34.95Product

Alive HD Video Converter

Alive HD Video Converter

AliveMedia.net

$34.95Product

Alive HD Video Converter is a powerful video converter that lets you convert HD video including m2t, m2ts AVCHD video to popular PC video formats which can be supported by Microsoft® Movie Maker,...

Alive MP4 Converter

Alive MP4 Converter

AliveMedia.net

$29.95Product

Alive MP4 Converter is a professional mp4 converter to convert popular video formats to MP4 (MPEG4). It can convert DivX, XviD, MPEG, MOV, MPG, MOD, QickTime, RM, rmvb, 3GP, 3G2, SWF, GIF, DV, MJPEG,...

Alive Vide Converter

Alive Vide Converter

AliveMedia.net

$35.00Product

Alive Video Converter lets you converting AVI, MPEG, MPG, ASF, WMV, MOV or QuickTime into AVI(DivX, XviD, MS MPEG4, Uncompressed, Cinepak), MPEG(MPEG-1, MPEG-2, DVD/VCD/SVCD), WMV, RM, RMVB, with a...

Alive YouTube Video Converter

Alive YouTube Video Converter

AliveMedia.net

$29.95Product

Alive YouTube Video Converter is a powerfull and easy to use YouTube video downloader software to download and convert YouTube videos to your PC, iPod, iPhone, PSP, Zune, Cell Phone, and more formats.

Backup Platinum

Backup Platinum

SoftLogica

$67.00Product

Backup Platinum is an easy-to-use yet powerful backup program designed for Microsoft Windows. It makes a reserve copy of your critical data virtually to any type of storage media: hard or USB drives,...

Business Continuity Planning

Business Continuity Planning

AmalfiCORE Business Solutions

Service

Business Continuity Management, Web-based COOP Tools, Disaster Planning for Response and Recovery, Emergency Management Planning for schools, hospitals, small to medium size businesses.

Computer Forensics

Computer Forensics

High-Tech Bridge SA

Service

High-Tech Bridge offers Digital Forensics expert service to eliminate the negative consequences and investigate cyber crime and fraud incidents.

Criminal Background Checks

Criminal Background Checks

Instant Checkmate

$0.00Service

Our criminal record database searches through hundreds of millions of National, State, and Local criminal databases to provide the most complete and up to date information possible.

Deep Six Web Content Filtering

Deep Six Web Content Filtering

TPP Limited

$0.00Product

Deep Six is a Web Content Filtering solution and is set to become the defacto solution for both the Education and corporate sector alike. Using a series of cutting edge technologies Deep Six is...

dotDefender Web Application Security

dotDefender Web Application Security

Applicure Technologies

Product

Enterprise-Class Application Security One of the biggest threats for online businesses, large and small, is that of security risks in web applications. The fact is, hackers are constantly probing...

Elcomsoft Distributed Password Recovery

Elcomsoft Distributed Password Recovery

ElcomSoft Co.Ltd.

$599.00Product

ElcomSoft Distributed Password Recovery is a unique network-based password recovery software for extremely fast and effective recovery of lost or forgotten passwords to files/documents created in...

Elcomsoft System Recovery

Elcomsoft System Recovery

ElcomSoft Co.Ltd.

$299.00Product

Elcomsoft System Recovery is a boot-disk application that makes it easy to access your computer's Windows password settings. If you're locked out of your computer, ESR will give you access and let...

EvaluateAnywhere Community Edition 1.03

EvaluateAnywhere Community Edition 1.03

Trinity Software, LLC

$0.00Product

Deploy a Trial version of your software in minutes, with Trinity Software, LLC's EvaluateAnywhere™ rapid application integration development technologies. The following EvaluateAnywhere™...

EvaluateAnywhere Standard Edition 1.03

EvaluateAnywhere Standard Edition 1.03

Trinity Software, LLC

$299.95Product

Deploy a Trial version of your software in minutes, with Trinity Software, LLC's EvaluateAnywhere™ rapid application integration development technologies. The following EvaluateAnywhere™...

Flight Time TV

Flight Time TV

Global Software Applications

Product

Flight Time TV broadcasts live flight information of the neighboring airport(s) onto the guest TV Network of the Hotel.

GroupCaptiva SecurePac

GroupCaptiva SecurePac

GroupCaptiva Inc.

Product

ProPac is a personal security and productivity software bundle for IT professionals. It contains industry-leading software tools to secure your information, protect your e-mail and manage your...

Handy Recovery

Handy Recovery

SoftLogica

$30.00Product

Handy Recovery is a data recovery software designed to restore files deleted due to virus attacks, software faults, power failures or disk formatting. The program runs under Windows...

Here2There Wayfinding

Here2There Wayfinding

Global Software Applications

Product

Here2There Interactive wayfinding software– The interactive answer to hospital and medical center mazes Hospitals and medical centers can be very disorienting. These visits fill most guests...

Information Security Consulting

Information Security Consulting

Secure SMB

Service

It is more important than ever to manage the efficiency of your desktop and network infrastructure. Secure SMB adds value to your business by implementing solutions that meet your requirements and...

iPRINTHERE Public Print Station

iPRINTHERE Public Print Station

Global Software Applications

Product

Hotspot Printing The Public Print Station captures all the print jobs from your Wireless and Wired Guest network and releases it after entering a pin# (and payment if you desire to charge). Self...

Legacy Plan for Online Accounts and Digital Assets

Legacy Plan for Online Accounts and Digital Assets

Clocr, Inc.

$9.99Service

Legacy Plan for Online Accounts: An easy to use, patent-pending, RUFADAA (Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act) compliant online tool that establishes your estate plan for online...

Malware Analysis & Reverse Engineering

Malware Analysis & Reverse Engineering

High-Tech Bridge SA

Service

During reverse engineering of a malware, certified experts of High-Tech Bridge will analyze malicious binary’s behavior and activities. Malware can be an executable file, system library, LKM...

MissingKidSaver Screen saver

MissingKidSaver Screen saver

Global Software Applications

Service

“Missing Kid Saver” is a screensaver that will use idle computer power to display important images and information about missing children. The software is an opt-in service and is...

Password Protect

Password Protect

Password Protect Software

$39.95Product

Software to protect your folders against unwanted access.

Penetration Testing

Penetration Testing

High-Tech Bridge SA

Service

A penetration test is a simulation of a hacker attack on a network, system, application or website, used to discover existing vulnerabilities and weaknesses before hackers find and exploit them. In...

Proactive Password Auditor

Proactive Password Auditor

ElcomSoft Co.Ltd.

$299.00Product

Proactive Password Auditor is a password security test tool that's designed to allow Windows Vista, Windows 2003, Windows XP, Windows 2000 and Windows NT-based systems administrators to identify and...

ProPoster

ProPoster

RonyaSoft

$19.95Product

ProPoster is software for big banner printing, sign printing, poster printing. Any picture, digital photo, Microsoft Word or Excel document can be used to create the poster. It can print standard...

ProPoster

ProPoster

RonyaSoft

$19.95Product

ProPoster is software for big banner printing, sign printing, poster printing. Any picture, digital photo, Microsoft Word or Excel document can be used to create the poster. It can print standard...

Security Awareness

Security Awareness

High-Tech Bridge SA

Service

High-Tech Bridge's certified experts conduct professional security trainings for IT personnel through lectures and seminars.

Security Consulting

Security Consulting

High-Tech Bridge SA

Service

Before or after a penetration test or security audit you might have a demand for IT security consulting in order to better understand your IT security strategy. High-Tech Bridge security experts are...

SharePoint Calendar Plus 3.2.00

SharePoint Calendar Plus 3.2.00

KWizCom Corporation

$399.00Product

The NEW KWizCom Calendar Plus version 3.2 is NOW available with new exciting features: New Mini-calendar display mode included in a single product! Enable users add new events directly from the...

SharePoint Cascading Lookup Plus Field Type 2.2.00

SharePoint Cascading Lookup Plus Field Type 2.2.00

KWizCom Corporation

$749.00Product

The new SharePoint Cascading Lookup Plus Field type (previously called 'Dual Lookup') is a new lookup field type that includes ALL missing features SharePoint implementers were looking for in...

SharePoint List Aggregator 1.3.00

SharePoint List Aggregator 1.3.00

KWizCom Corporation

$749.00Product

SharePoint List Aggregator lets you easily aggregate data from a variety of lists and libraries, into a single clear, great looking consolidated view! Now, easier than ever, available both in MOSS...

SharePoint list filter plus 3.1.00

SharePoint list filter plus 3.1.00

KWizCom Corporation

$449.00Product

KWizCom's SharePoint List Filter Plus web part lets you filter and find information in your SharePoint lists. You can define your custom Filtering form, composed from multi-select drop-down lists and...

SharePoint List Forms Extensions 1.1.00

SharePoint List Forms Extensions 1.1.00

KWizCom Corporation

$799.00Product

KWizCom's SharePoint List Forms Extensions Feature bridges the gap between the SharePoint list forms you are familiar with (New/Edit/View forms) and standard form features, extending the current...

SharePoint Probability Impact Matrix Web Part 1.1.00

SharePoint Probability Impact Matrix Web Part 1.1.00

KWizCom Corporation

$949.00Product

SharePoint Probability Impact Matrix web part can also work on WSS 3.0/MOSS 2007 without Project Server integration simply connected to a custom "Risks" SharePoint list. SharePoint...

SharePoint Rating Solution 1.4.00

SharePoint Rating Solution 1.4.00

KWizCom Corporation

$749.00Product

KWizCom's SharePoint Rating Solution enables web-style rating - users can rate, and provide comments on documents and list items. After you install the SharePoint Rating Solution on your SharePoint...

SharePoint Survey Plus Web Part 1.5.00

SharePoint Survey Plus Web Part 1.5.00

KWizCom Corporation

$399.00Product

The SharePoint Survey Plus Web Part provides an enhanced survey interface, based on the standard SharePoint Survey list. The KWizCom Survey Plus Web Part connects to the standard SharePoint survey...

SharePoint Tagging Feature 2.2.00

SharePoint Tagging Feature 2.2.00

KWizCom Corporation

$949.00Product

KWizCom SharePoint Tagging Feature provides an extensive Taxonomy management solution for SharePoint-based implementations: Document Management Collaboration workspaces Portals Internet web...

SharePoint Wiki Plus 1.2.00

SharePoint Wiki Plus 1.2.00

KWizCom Corporation

$2,380.00Product

KWizCom SharePoint 2007 Wiki Plus is an advanced, comprehensive and complete Wiki solution for SharePoint. Its unique additional features make it the ideal tool for true cross-organization knowledge...

Source Code Review

Source Code Review

High-Tech Bridge SA

Service

Our security experts will carefully examine each line of code in order to find vulnerabilities and weaknesses not automatically detected by automated security tools and scanners.

Sourceguardian PHP Encoder

Sourceguardian PHP Encoder

Sourceguardian.com

$250.00Product

SourceGuardian for PHP is the ultimate protection solution for your PHP scripts. Main feature list: + Full Bytecode Encryption - protect your files by removing the original PHP Source Code...

SpamAid

SpamAid

SoftLogica

$29.00Product

SpamAid is an easy-to-use MS Outlook add-on to protect your Inbox against spam. The program is based on Bayesian filtering technology. It automatically learns using your personal correspondence to...

SpamStopsHere

SpamStopsHere

SpamStopsHere

Service

Stop spam, phishing scams, email address harvesting and viruses with an enterprise level hosted service which protects your gateway and increases email reliability.  Blocks over 99% of spam...

SpamStopsHere - Hosted Antispam Service

SpamStopsHere - Hosted Antispam Service

SpamStopsHere

Service

Stop spam, phishing scams, email address harvesting and viruses with an enterprise level hosted service which protects your gateway and increases email reliability.  Blocks over 99% of spam...

SurferQuest Kiosk Software

SurferQuest Kiosk Software

Global Software Applications

Product

SurferQuest Internet Kiosk Software • Allows full access to the Desktop • Accepts Credit Card, Prepaid Card and Cash • Guards Against Viruses and Malicious Behavior •...

Products & Services 1 - 50 of 57