Products & Services

Within Administrative Management & General Management Consulting Services

Gold Products & Services

CMMC Level 2 Assessment

CMMC Level 2 Assessment

KNC Strategic Services

$0.00Service

Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) Services KNC is an Authorized CMMC Third Party Assessment Organization (C3PAO) through the Cyber AB. • Official CMMC Assessments began in...

Products & Services

7 Days to Prosperity & Peace (CD)

7 Days to Prosperity & Peace (CD)

Soul Currency Institute

$15.95Product

"7 Days to Prosperity & Peace," a CD of powerful meditative prayers set to original music, is designed as a "spiritual vitamin pill" to be used for five minutes in the morning...

Anger Mismanagement: A Workshop in Your Home or Car

Anger Mismanagement: A Workshop in Your Home or Car

John Lee Books and Seminars

$75.00Product

A 3-CD Set of John Lee's groundbreaking Anger Mismanagement Lecture geared toward work and personal relationships. A must for any business owner or executive.

Capital Secrets: How to Raise Millions for Your Company in 90 Days or Less

Capital Secrets: How to Raise Millions for Your Company in 90 Days or Less

Soul Currency Institute

$24.95Product

A widely recognized expert on financing emerging growth companies, Ernest Chu has created more than $1 billion in market value for his clients. How did he do it, and how can you? On this new CD,...

Career Coaching

Career Coaching

Aurora Executive Solutions

Service

Career Transition for Mid-Careers Career Discovery for Young Adults Job Search Strategy

Coaching

Coaching

LK Developing People

Service

Coaching can help you: Resolve difficult management and supervision situations Improve relationships with colleagues and clients Gain effective communication strategies Increase confidence...

Coaching with Ernest D. Chu

Coaching with Ernest D. Chu

Soul Currency Institute

Service

As a very successful entrepreneur and spiritual teacher, the Rev. Ernest Chu is eminently qualified as a master business and life coach. In his 35+ years as an investment banker, corporate executive...

Consulting, facilitation and coaching and training in organizational change

Consulting, facilitation and coaching and training in organizational change

Renewal Technologies Inc.

Service

We provide consulting, facilitation, coaching and training services in personal and organizational change. If you are a manager and require advice/coaching assistance, someone to design and implement...

Corporate Presentations and Coaching

Corporate Presentations and Coaching

John Lee Books and Seminars

Service

Corporate Training DMI reports the "average worker spends 10-20 hours per month speaking badly about management or listening to a fellow employee speak negatively about the work...

Executive Level Management Virtual Assistant

Executive Level Management Virtual Assistant

Virtuoso Administrative Services

Service

Includes the following services: Coaching/Consulting Business/Marketing Strategies Target Marketing Website Analysis/Assessment Website Development Coordination Process Flow Engineering...

Facilitation

Facilitation

LK Developing People

Service

Does your team need a motivation boost? Change on the agenda and need some guidance on how best to communicate to staff? Have you a conference to organise and need some fresh ideas? Do you know...

Incentive travel to Hawaii

Incentive travel to Hawaii

PowerBusiness Associates Inc

Service

We design Hawaii incentives or act as a fullfilment agency for Hawaii incentive travel

Leadership and Management Training

Leadership and Management Training

Aurora Executive Solutions

Service

Coaching Skills Supervisory and Management Skills Performance Management Team Effectiveness Stress and Time Management Personality Profiling Communication Skills Conflict Management Leading...

Management Training

Management Training

LK Developing People

Service

Do you want improved performance, managers who give effective feedback and staff who continue to develop their skills, and use a solution focus to increase effectiveness? I know what works in the...

May 29 Spiritual Abundance Teleconference

May 29 Spiritual Abundance Teleconference

Soul Currency Institute

$0.00Service

Tuesday, May 29, 9 p.m. EST KIM PROCTOR is the Chief Customer & Communications Officer for www.SpiritOnTheJob.com. She founded the site with a small team of people who love God and believe that...

NetSpeed Fast Tracks

NetSpeed Fast Tracks

NetSpeed Learning Solutions

$0.00Service

(Introduced in 2007) NetSpeed Fast Tracks™ www.netspeedfasttracks.com) is a unique web-based resource designed to help managers and employees succeed at work. It offers answers to common...

NetSpeed Leadership

NetSpeed Leadership

NetSpeed Learning Solutions

$0.00Service

(Introduced in 2000) NetSpeed Leadership® (www.netspeedleadership.com) is a blended learning training program designed to meet the learning needs of first and second level managers, new managers...

Personalized Training

Personalized Training

Cherilyn R. Lester Consulting

$0.00Service

For 90% of all our clients, we prefer to personalize the service. We provide an in depth analysis of your current customer service situation, based on a personal visit by one of our specialists. We...

Private Consultations

Private Consultations

John Lee Books and Seminars

Service

Private Sessions With John Lee One-On-One Sessions John Lee is available for in person, private sessions in the scenic mountain resort town of Mentone*, Alabama. Sessions are held in John's studio...

Qualified, Experienced Consultants

Qualified, Experienced Consultants

88owls.com

$0.00Service

88owls.com members are consultants and advisors with more than 10 years of industry experience and who have passed our strict requirements for training and skill levels. The consultant matching page...

Real Estate Virtual Assistance

Real Estate Virtual Assistance

Virtuoso Administrative Services

Service

Services include, but are not limited to: Managing overall operations by identifying and developing business and marketing objectives, developing strategies, mapping out a plan, administering it,...

Search Engine Optimization SEO

Search Engine Optimization SEO

TheWebCoach

$500.00Service

Search engine optimization is the process of improving the ranking of your web pages on search engines. SEO aims to push your web pages to the top of organic or unpaid search results pages (Google,...

Small Business Administrative Solutions

Small Business Administrative Solutions

Virtuoso Administrative Services

Service

Executive Assistance Services:  Calendar, meeting and email management, travel and accomodations, evaluating and purchasing supplies, software or equipment, transcription, internet...

Strategic Online Marketing

Strategic Online Marketing

Virtuoso Administrative Services

Service

Strategic Marketing services includes assistance with: Branding Elements Marketing Plan Development Custom Marketing Pieces Drip Campaigns Website Enhancements Website Maintenance

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