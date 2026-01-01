Products & Services

Within Energy & Environment

Gold Products & Services

Air Duct Cleaning

Air Duct Cleaning

Cleanway Cleaning & Restoration

Service

Air Duct Cleaning provides clean indoor air, extends the liftime of your furnace, and Improves HVAC airflow. When your airducts are clean it saves you energy and provents possible furnace and dryer...

Builders Skip Hire

Builders Skip Hire

Pro Skip Bins Brisbane

Service

Our builders' skips are useful for a variety of industrial and construction operations. We understand that builders frequently need bins that are significantly larger than those used by homeowners.

Commercial Rubbish Removal

Commercial Rubbish Removal

Pro Rubbish Removal Brisbane

Service

Is your company in need of trash removal? We can assist you. Pro Rubbish Removal specializes in the removal of commercial rubbish from any type of business. We handle everything from office trash...

Commercial Skip Hire

Commercial Skip Hire

Pro Skip Bins Brisbane

Service

We specialise in providing commercial and industrial clients with rental services. For small, medium, and large clean-ups, we have a variety of options. Our business skip bins can be rented for a...

Crisis Management and Business Continuity Consulting

Crisis Management and Business Continuity Consulting

The Resiliency Initiative

Service

CORE COMPETENCIES • Crisis Management Consulting, Planning and Operations • Exercise Design and Facilitation • Executive and Employee Emergency Management Training • Security and...

Green Waste Removal

Green Waste Removal

Pro Rubbish Removal Brisbane

Service

Do you require the removal of green waste? We can assist you with cleaning up your backyard trash. The green trash recycling bin isn't always sufficient. To dispose of all of your yard debris, we...

Household Rubbish Removal

Household Rubbish Removal

Pro Rubbish Removal Brisbane

Service

Any waste materials that come from a residential dwelling are classified as household garbage. Old beds, furniture, fixtures, drawers, appliances, yard debris, computers, chairs, and boxes of...

Residential Skip Hire

Residential Skip Hire

Pro Skip Bins Brisbane

Product

Home renovations and other DIY projects generate a lot of trash, which can be difficult to get rid of. Numerous journeys to a landfill or a garbage dump are big time sinks. Make life easier for...

Products & Services

Agricultural Solar Power Installation

Agricultural Solar Power Installation

Premier Power Renewable Energy, Inc.

Service

Premier Power offers turnkey installation of agricultural solar power systems. Our professional team of installers, engineers, and designers completes every step of the process, from initial site...

Alternative Positioning

Alternative Positioning

Leica Geosystems Mining

Product

Leica Geosystems Mining offers the latest and best technology that will integrate with, support and assist your existing mine management solutions. The Leica Jigsaw Positioning System (Jps) is the...

Aquarius

Aquarius

Power & Water Systems Consultants Ltd

Product

Overview Program AQUARIUS has been developed by PWSC to simulate and optimise the operation of integrated water resource and power supply systems. It has been specifically designed to provide:...

Assisted Staffing Teams - Big Box Retailers, Direct Sales & Promotional Events

Assisted Staffing Teams - Big Box Retailers, Direct Sales & Promotional Events

Sales Experts, Inc.

Service

Sales Experts Inc. is now preparing for a strong Q3 and Q4 expansion in the Retail Staffing Department; and currently seeking partnerships that seek to expand Retail Channels. The experienced team of...

Business Continuity testing

Business Continuity testing

Acutest Software Testing Services

Service

Our services help you through this difficult area. They include: Business continuity verification: Business continuity plans need to be revised as the environment within which the business...

Business Intelligence and Reporting

Business Intelligence and Reporting

Leica Geosystems Mining

Product

Leica Jsoftware includes a variety of fully interchangeable modules that are based on the one, standard Jmineops platform. Optimization algorithms actively work to reduce shovel hanging and truck...

Business Process Consulting

Business Process Consulting

Global Integrated Solutions

Service

We offer consulting services in relation to your business processes and help your mining operation remove inefficiencies and redundancies. Our employees have decades of hands-on experience in both...

CC&B Implementation

CC&B Implementation

Lionwerx

Service

Lionwerx provides IT implementation and support services for our client's CIS billing applications. Our capabilities extend from initial business requirements gathering and process analysis to...

CC&B Training (Full Life-Cycle)

CC&B Training (Full Life-Cycle)

Lionwerx

Service

Current Curriculum PROJECT TEAM ORIENTATION (PTO) : Provides a high level understanding of CC&B functionality and assistance to project decision makers in assembling the implementation...

Commercial Solar Power Installation

Commercial Solar Power Installation

Premier Power Renewable Energy, Inc.

Service

Premier Power offers turnkey installation of commercial solar power systems. Our professional team of installers, engineers, and designers completes every step of the process, from initial site...

Consulting

Consulting

Bayphase Ltd

Service

Overview: Consultancy forms the backbone of our practice, supported by mapping & data services, report publication, and training services. We cater primarily to the upstream sector carrying out...

Custom Box Springs

Custom Box Springs

Orange Mattress - Custom Bedding

Product

custom mattress

custom mattress

Orange Mattress - Custom Bedding

Product

DNA Screening & Nutraceuticals for 1 month

DNA Screening & Nutraceuticals for 1 month

IPAST International

$695.00Service

This service includes complete mathematical DNA profiling and the creation of a personalized nutraceutical blend for healing your body. Please visit the DNA Screening page...

Document Destruction

Document Destruction

First-Shred

Service

First-Shred can come to your office and destroy all of your documents on-site. Our high-tech trucks actually destroy paper, staples, paper clips, and folders within seconds as you watch. We can also...

Durasoil

Durasoil

Soilworks, LLC

Service

Durasoil® is a revolutionary state-of-the-art innovation; engineered for today’s challenging dust control needs. This ultra-pure, synthetic organic fluid is formulated to meet the highest...

Ecommerce Solutions

Ecommerce Solutions

WSI of Philadelphia

Service

For any business looking to grow, e-Commerce represents one of today's single greatest opportunities to target new customers and increase sales. Selling your products or services online is like...

Elearning

Elearning

WSI of Philadelphia

Service

Our Global Learning System (GLS) is a complete, scalable e-Learning solution equally suited to organizations that are new to e-Learning or already experienced with delivering training online. It can...

Fleet Management and Production Optimization

Fleet Management and Production Optimization

Leica Geosystems Mining

Product

Leica Jigsaw is the benchmark resource for: - business intelligence and reporting - fleet management and production optimization - high precision guidance - autonomous control - alternative...

High Precision Guidance

High Precision Guidance

Leica Geosystems Mining

Product

For high precision guidance, look no further. Leica J2guidance seamlessly integrates with the Jfleet FMS providing additional guidance, optimization and reporting functionality. The hardware platform...

Home Energy Review

Home Energy Review

Krystal Planet Corporation

$100.00Service

Have a certified energy consultant perform a proprietary Home Energy Review (available only from Krystal Planet) over the phone in 10 minutes (or in person if you wish) to determine possible energy...

Horse Hair Mattresses and Pillows

Horse Hair Mattresses and Pillows

Orange Mattress - Custom Bedding

Product

Internet Marketing

Internet Marketing

WSI of Philadelphia

Service

The Internet as a marketing medium offers exceptional sales and brand building potential for the small or medium-size business owner. Internet marketing is highly cost effective, offers many unique...

Intuitive Dashboards

Intuitive Dashboards

Intuitive Business Intelligence Limited

$0.00Product

Intuitive Dashboards is the next generation of advanced Business Intelligence (BI) software. Our innovative solution empowers you to create your own highly interactive and graphical dashboard view of...

Jan Berkowitz Clean Energy Consulting

Jan Berkowitz Clean Energy Consulting

Jan Berkowitz

Service

Jan Berkowitz provides clean energy consulting to help a variety of businesses successfully implement clean energy technology.

Krystal Hydrogen System

Krystal Hydrogen System

Krystal Planet Corporation

$150,000.00Product

The world's 1st turnkey Home Hydrogen system produces enough power from solar (and wind if possible in your area) to power 100% of a typical energy efficient US home plus make enough extra hydrogen -...

Leica Active Customer Care

Leica Active Customer Care

Leica Geosystems Mining

Service

Leica Geosystems Mining is committed to your success, providing a proven support system - the Leica Active Customer Care (ACC) program. Leica ACC has been specifically designed to cater to the...

LOH

LOH

Lift-Off Pipe Supports

Product

The LOH range of supports cater specifically for line supports between 1" and 4". Materials of manufacture range from Carbon Fiber, Fiber Composites and various metals and alloys, depending...

LOR (Lift-Off Rest).

LOR (Lift-Off Rest).

Lift-Off Pipe Supports

$0.00Product

Lift-Off Pipe Supports has recently supplied our 6 and 8 LOR range of pipe supports to a well know pipeline operating company with excellent results. The client is very impressed with the support as...

Meldin® Thermoset Polyimide Materials and Meldin® HT Thermoplastic Materials

Meldin® Thermoset Polyimide Materials and Meldin® HT Thermoplastic Materials

Omniseal Solutions

Product

The Meldin® solution family is the most complete range of polyimide and engineered thermoplastic materials available on the market today. These materials are available in compression or injection...

non ferrous metal products

non ferrous metal products

Graceteen International Co.Ltd

Product

We sell 1) Ti, Nb, Ta, Mo,W products(sheet, wire, bar, plate, tube, fasten etc.) 2)master alloy(Pb based alloy, Cu based alloy, Zr based alloy, Al based alloy) 3)Mg alloy 4)high purity metal...

non ferrous metal scrap

non ferrous metal scrap

Graceteen International Co.Ltd

Product

We need large quantity of non ferrous metal scrap every month, esp.NiSn Scrap and Sn Scrap.

Omniseal® Rotary Shaft Seals and DynaLip® Lip Seals

Omniseal® Rotary Shaft Seals and DynaLip® Lip Seals

Omniseal Solutions

Product

Omniseal Solutions has a complete line of polymer, metal-cased lip seals with many PTFE and PTFE blended sealing elements. These seals were designed to bridge the gap between conventional elastomer...

Omniseal® Spring-Energized Seals

Omniseal® Spring-Energized Seals

Omniseal Solutions

Product

Omniseal® spring-energized seals are high-performance polymer seals capable of handling extreme service conditions in a wide range of industries and applications where ultra-low friction,...

Organic Mattress

Organic Mattress

Orange Mattress - Custom Bedding

Product

Organic mattresses are as pure as you can get. We make 2 types of mattresses which have absolutely no chemical additives or fire retardants at all. These 2 types are all natural organic cotton...

Performance testing

Performance testing

Acutest Software Testing Services

Service

Performance testing services including load testing, stress testing, scalability testing, volume testing, capacity testing, soak testing, failover testing, resilience testing and performance...

PokerIce Play Free Poker Ice Texas Hold em Game

PokerIce Play Free Poker Ice Texas Hold em Game

pokerice

Product

The Best Facebook Poker application available! Everyone can now play and enjoy Poker on Pokerice! Founded in 2005. Visit our websites: http://www.pokerice.com http://www.pokerice.co.uk http://www.

Powdered Soiltac

Powdered Soiltac

Soilworks, LLC

Service

Soiltac® is a cost-effective and innovative product that is engineered for today's challenging soil stabilization and dust control needs. This revolutionary product is a copolymer emulsion that is...

Projector Bulb Recycling

Projector Bulb Recycling

eele Laboratories, LLC

$0.00Service

Being involved in the projection industry, eele Labs accepts the responsibility to increase consumer awareness about the need to recycle projector bulbs.  We have initiated a projector bulb...

PRONTO-Xi ERP Implementations

PRONTO-Xi ERP Implementations

Global Integrated Solutions

Service

PRONTO-Xi is a fully integrated Enterprise Resource Planning (ERP) / business management system. PRONTO-Xi incorporates business functionality that fully integrates your Finance/Accounting, Project...

Refuse Trucks

Refuse Trucks

RDK Truck Sales and Service

Product

Buy New and Used Refuse Equipment including Roll-Off Trucks, Front Loaders, Rear Loaders, Side Loaders, Recycling Trucks, Cab & Chassis, Grapple Trucks, Garbage Trucks, Delivery Trailers, Roll-Off...

ReLamping projector lamps

ReLamping projector lamps

eele Laboratories, LLC

Service

We remanufacture spent front projector lamps and rear projection TV bulbs.  We re-use the existing housing, recycle the spent bulb (which contains mercury) and replace the spent bulb with a...

Products & Services 1 - 50 of 72