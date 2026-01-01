Products & Services

Within Food & Beverage

Platinum Products & Services

Bistro Coffee Mug, Featuring Subway® Logo

Bistro Coffee Mug, Featuring Subway® Logo

Subway

$6.50Product

This 12oz bistro mug holds just the right amount and features a large C-handle for easy grip. Stylish two tone color coordination, white with a green base and rim. Subway® eat fresh printed on...

Executive Polo Shirt - Oxford, Featuring Subway® Logo

Executive Polo Shirt - Oxford, Featuring Subway® Logo

Subway

$20.00Product

This versatile medium weight polo shirt in 100% pique cotton is sure to be a favorite. Featured in Oxford with the Subway® logo embroidered on the left sleeve. Its detailing includes three button...

Journal Notebook, Featuring Subway® Logo

Journal Notebook, Featuring Subway® Logo

Subway

$5.50Product

This 5X7 inch spiral bound journal is a durable way to document your information. Journal cover is green with the Subway® logo in silver. Inside paper is white with 100 ruled pages. Plenty of...

License Plate Frame Featuring Subway® logos

License Plate Frame Featuring Subway® logos

Subway

$3.00Product

The license plate frame fits perfectly around your license plate. It is oversized to expose the entire plate and meets all state requirements. The frame is white with the Subway® logos on top and...

Mini Football Featuring Subway® Logo

Mini Football Featuring Subway® Logo

Subway

$2.50Product

This long passing, bright yellow football has the Subway logo silk screen in green. The 7 inch vinyl football is sure to provide hours of playing time. Show off your spirit for the Subway®...

Start Small Finish Big, A Book by Fred DeLuca

Start Small Finish Big, A Book by Fred DeLuca

Subway

Product

At age 17 Fred DeLuca borrowed $1,000 from a friend and started SUBWAY® Restaurants. Paul Orfalea, without business experience or start up money, leased a garage, rented a copy machine and...

Subway® Logoed Cap - Stone

Subway® Logoed Cap - Stone

Subway

$8.00Product

This stone colored hat features the green Subway® logo embroidered on the front and an easy cloth buckle adjustment on the back. Accented with green: color sewn eyelets, a button top and bill...

USA Gift Certificate Book to Subway® Restaurants

USA Gift Certificate Book to Subway® Restaurants

Subway

$25.00Product

The perfect gift for your family and friends is a gift certificate to Subway restaurants. Each book includes a quantity of 5, $5.00 Gift Certificates and has a value of $25.00 for use in the United...

Gold Products & Services

CereNate

CereNate

Source-Omega

Product

CereNate™ - A Mother’s Gift for Life(SM) is rich in Docosahexaenoic Acid (DHA) along with other balanced nutritional lipids present in the oil that are also in breast milk. The 300 mg...

Cup Holder Cradle Mount for Handheld Scanners

Cup Holder Cradle Mount for Handheld Scanners

AgozTech LLC

Product

The AGOZ Cup Holder Cradle Mount for Handheld Scanners is an essential tool for logistics, warehouse, and security personal, this cradle holder offers a secure and accessible solution for keeping...

Durable Pouch with Belt Clip for Barcode Scanners

Durable Pouch with Belt Clip for Barcode Scanners

AgozTech LLC

Product

Your scanner is the one of the most crucial tools, you use it to track packages, items and shipments on the receiving dock. It makes your handheld computer your most valuable item at work and is a...

Goldenberries / Cape Gooseberries / Peeled Physalis

Goldenberries / Cape Gooseberries / Peeled Physalis

Goldenberry Farms

Product

Goldenberries, also known as Cape Gooseberries and "Peeled Physalis" in Europe, is the golden fruit of the physalis peruviana plant. This fruit is naturally grown and hand harvested in our...

Heavy-Duty Case with Belt Clip and Loop

Heavy-Duty Case with Belt Clip and Loop

AgozTech LLC

Product

No matter what your working conditions are, you can take a deep breath knowing that your mobile device is safe with the Agoz case. Secure it to your belt loop and keep it on your side at all times.

Heavy-Duty Cradle Mount for Handheld Scanners

Heavy-Duty Cradle Mount for Handheld Scanners

AgozTech LLC

Product

Stay organized and efficient on the road with the AGOZ Cradle Holder, specifically designed for Zebra and Honeywell handheld scanners. Whether you're navigating busy streets or completing deliveries...

Mobile Printer Holster Waist Belt with Scanner Case

Mobile Printer Holster Waist Belt with Scanner Case

AgozTech LLC

Product

The Mobile Printer Holster Waist Belt with Scanner Case is the ultimate accessory for professionals in warehouse, delivery, and retail environments. Designed for universal fit, this versatile belt...

PERCS Frames

PERCS Frames

PERCS

Product

Sell products on Farcaster Create shoppable posts on any Farcaster client. (Public App - pending Shopify Approval)

PERCS NFT Gating

PERCS NFT Gating

PERCS

$89.00Product

All your tokengating needs in one place – discounts, giveaways, and limited access. Used by Degens. With PERCS Engage you can create and launch all kinds of tokengated ecommerce experiences on...

Premium Car Charger - Zebra Scanner TC7X models

Premium Car Charger - Zebra Scanner TC7X models

AgozTech LLC

Product

The Premium Car Charger for Zebra Scanner TC7X Series is easy to plug into your vehicle's power outlet, providing a seamless charging experience. It is specifically tailored to meet the power...

Pure One-Next Generation Plant Based Omega-3

Pure One-Next Generation Plant Based Omega-3

Source-Omega

$39.95Product

PURE ONE™ PURE ONE™ has 250% more DHA than fish oil. DHA is the most difficult omega-3 to obtain from the diet. DHA is now recommended in a Johns Hopkins Health Alert for the statistical...

Purple Passionfruit

Purple Passionfruit

Goldenberry Farms

Product

Purple Passionfruit is grown and hand harvested at Goldenberry Farms in substantial volumes using sustianable techniques. The company exports passionfruit via maritime containers and also by air to...

Purple Passionfruit / Gulupa

Purple Passionfruit / Gulupa

Goldenberry Farms

Product

Our vine-ripened, hand harvested purple passionfruit is grown naturally. Passionfruit is quickly becoming one of the most poplar flavor profiles for juices and food ingredients. We offer passionfruit...

Scanner Holster for Pistol-Grip Mobile Computers

Scanner Holster for Pistol-Grip Mobile Computers

AgozTech LLC

Product

The Agoz Scanner Holster for Pistol-Grip Mobile Computers is the perfect accessory for anyone looking to keep their handheld device secure and easily accessible. This durable and lightweight holster...

Silicone Sleeve Case for Toast Go 2 Handheld POS

Silicone Sleeve Case for Toast Go 2 Handheld POS

AgozTech LLC

Product

Protect your Toast Go 2 handheld POS with our durable Silicone Sleeve Case, designed for both style and functionality. Crafted from high-quality, flexible silicone, this case provides a snug fit that...

Sugar Mango ™

Sugar Mango ™

Goldenberry Farms

Product

Sugar Mangos ™ are a miniature mango variety, with an extra sweet and juicy flavor and a thin outer skin which is edible. This fruit has become an instant success, with its flavorful aroma and...

Swivel and Tilt Mounting Stand for Ingenico POS

Swivel and Tilt Mounting Stand for Ingenico POS

AgozTech LLC

Product

The Swivel and Tilt Mounting Stand for Ingenico POS is a must-have solution for businesses in the retail and hospitality sectors looking to optimize their point-of-sale operations. Designed...

Universal Swivel Mounting Stand for POS Terminals

Universal Swivel Mounting Stand for POS Terminals

AgozTech LLC

Product

The Universal Swivel Mounting Stand for POS Terminals is the ultimate solution for businesses in retail, restaurants, and hospitality seeking to streamline their handheld point-of-sale operations.

Products & Services

100% natural Mulberry juice

100% natural Mulberry juice

NIngbo Tiangong Fazenda Fruit Juice & Fruit Wine Co., Ltd

Product

Volume: 252ml Extracted from natural mulberry fruit Without any preservative or additive Rrich in nutrition, health function, also a functional beverage. 

4-SIGHT™

4-SIGHT™

Freelife International

Product

4-SIGHT™ is precisely the kind of visionary supplement you've come to expect from FreeLife. It provides the remarkable eye-protective plant carotenoid lutein, at a scientifically recommended...

5-Foot Body Cushion Pillow

5-Foot Body Cushion Pillow

The Benjamin Hotel New York

$35.00Product

Aligns the spine for better sleeping posture while reducing neck, back and joint pain. Perfect for pregnancy or recovering from surgery.

5-HTP

5-HTP

Best Nutritions

$8.39Product

5-htp improves mental concentration and also helps to improve: * mood * depression * Migraine headaches * Tension headaches * Chronic daily headaches * appetite * behavior See great selections of...

Acai Berry Pulp

Acai Berry Pulp

Unit Brazil

Product

Acai Berry Pulp, high in Orac's (antioxidant contents), produced in the state of Para, heart of the rain forest. Acai pulp is suitable for food and beverage applications.

Acti-Flex

Acti-Flex

Freelife International

Product

Acti•Flex® is a comprehensive nutritional formula for maximizing the health of your joints and connective tissue. • Ideal for athletes, "weekend warriors" and physically active adults who...

Affinia Wellness Spa at The Benjamin Hotel New York

Affinia Wellness Spa at The Benjamin Hotel New York

The Benjamin Hotel New York

Service

A sophisticated urban day spa for your total well being Affinia Wellness Spa provides a peaceful haven to restore harmony and balance, cultivating health and well being from within. Our...

Al·Assist®

Al·Assist®

Freelife International

Product

All-Natural Support for Clear and Easy Breathing! Would you like the ability to breathe easier and more freely? If you would like to feel great all year, then FreeLife can assist you. Al·Assist®...

All kinds of plant extracts and herb extracts

All kinds of plant extracts and herb extracts

Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd.

$0.00Product

We are one of the leading manufacturer of plant extracts,herb extracts and botanical extracts in China. We can supply all kinds of standardized extracts and ratioed extracts. 1) Astragalus Plant...

all kinds of plant extracts,herb extracts and botanical extracts

all kinds of plant extracts,herb extracts and botanical extracts

Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd.

Product

We are one of the leading manufacturer of plant extracts,herb extracts and botanical extracts in China. We can supply all kinds of standardized extracts and ratioed extracts. 1) Astragalus...

Alpha Lipoic Acid

Alpha Lipoic Acid

Best Nutritions

$10.79Product

Alpha lipoic acid (ALA) converts blood sugar into energy. Alpha lipoic acid, excellent antioxidant. It reduces naturally the harmful chemicals known as free radicals from the body. Alpha Lipoic Acid...

Amazon Fruit/Plant Oils

Amazon Fruit/Plant Oils

Unit Brazil

Product

Crude Oils and Butters made from fruit pulp/seeds of the Amazon Rain Forest : buriti, acai, copaiba, andiroba, passion fruit, pracachi, cupuacu, muru-muru, ucuuba, tucuma, bacuri. For cosmetics...

Andrographis Paniculate P.E.

Andrographis Paniculate P.E.

Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd.

$0.00Product

We are one of the leading manufacturer of plant extracts,herb extracts and botanical extracts in China. We can supply all kinds of standardized extracts and ratioed extracts. Now we can supply the...

Astragalus Plant Extract

Astragalus Plant Extract

Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd.

Product

We are one of the leading manufacturer of plant extracts,herb extracts and botanical extracts in China. We can supply all kinds of standardized extracts and ratioed extracts. Now we can supply...

Atermisinin 99% Min (HPLC)

Atermisinin 99% Min (HPLC)

Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd.

$0.00Product

We are one of the leading manufacturer of plant extracts,herb extracts and botanical extracts in China. We can supply all kinds of standardized extracts and ratioed extracts. Now we can supply the...

Authentic Italian cuisine

Authentic Italian cuisine

Baby Moon Cafe

Service

pastas, sandwiches, salads, pizzas

Avanafil

Avanafil

Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd.

$3,000.00Product

We can supply the avanafil with the following specification: Avanafil 99% Min (HPLC) Avanafil is a prescription drug advertised as a sexual enhancement product for men who may be suffering from...

Avoid verbal order book

Avoid verbal order book

Jiangsu High Hope International Group Tong Yuan Imp & Exp Co., Ltd

Product

many kind of carbonless receipt/docket book,for example, Take Away Book, Delivery Book, Receipt Book for Cafe and Restaurant, Food and Beverage Book, etc, and have duplicate,triplicate,for...

Baicalin

Baicalin

Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd.

$20.00Product

We, Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd. are one of the leading manufacturer of plant extracts,herb extracts and botanical extracts in China. We can supply all kinds of standardized extracts...

Bath & Spa - Aromatherapy Sprays

Bath & Spa - Aromatherapy Sprays

The Benjamin Hotel New York

$29.00Product

Folic Acid Daily Multi aromatherapy spray. A balanced vitamin supplement. Taken orally. Sleep Ease Sleep Ease aromatherapy spray for a restful night. Taken orally. Stress Less Stress Less...

Bath & Spa - Spa Slippers

Bath & Spa - Spa Slippers

The Benjamin Hotel New York

$26.00Product

Reflexology sandals utilize acupressure to provide comfort and improve circulation as you walk. small medium large xlarge

Benjamin Hotel Travel Clock

Benjamin Hotel Travel Clock

The Benjamin Hotel New York

$85.00Product

Hi-tech silvertone alarm clock by Philip Stein features digital display and a black velvet-lined travel case.

Berberine Hydrocloride 98% Min (HPLC)

Berberine Hydrocloride 98% Min (HPLC)

Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd.

$0.00Product

We are one of the leading manufacturer of plant extracts,herb extracts and botanical extracts in China. We can supply all kinds of standardized extracts and ratioed extracts. Now we can supply the...

Beyond Berry&#8482;

Beyond Berry™

Nutritional Institute

$29.95Product

Beyond Berry™, a complete whole food protein drink, contains everything your body needs to feel great even when you're on-the-go. Rich in proteins, antioxidants, minerals, enzymes,...

Products & Services 1 - 50 of 219