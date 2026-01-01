Products & Services

Within Education & Training Software

Platinum Products & Services

EdAssess

EdAssess

EdPower

Service

EdAssess, formerly edifyAssess streamlines assessment administration. Choose from thousands of items aligned to state standards, as well as access to hundreds of pre-built assessments. Need an...

EdFolio

EdFolio

EdPower

Service

EdFolio, formerly Vitae, helps professionals develop their craft. EdFolio provides real time observation and evaluation options at your fingertips. Unlock your personal growth with real time coaching...

EdHub

EdHub

EdPower

Service

EdHub, formerly Mileposts, is our one stop data shop where you can upload all of your different data streams into one central view allowing an overall picture of each student. Understand how students...

Gold Products & Services

Online Elementary School

Online Elementary School

American High School

$1,450.00Product

American High School’s Online elementary School is a new and unique learning experience to help children build a strong foundation for future academic success by providing engaging educational...

Online High School

Online High School

American High School

Product

American High School customizes our curriculum in order to meet each student’s academic needs. We believe it is more productive for the curriculum to “fit” the student than trying...

Online Middle School

Online Middle School

American High School

$1,899.00Product

Our extensive and proven curriculum has been continually refined for years and is among the best available. All courses are taught by highly qualified teachers who care about your child’s...

Products & Services

Administrative Support

Administrative Support

C² Technologies, Inc.

Service

Advanced IP Address Calculator

Advanced IP Address Calculator

Famatech

$0.00Product

Advanced IP Address Calculator is an easy-to-use IP subnet calculator that lets you to calculate every aspect of your subnet configuration in a few mouse clicks! The calculator generates a...

Advanced IP Scanner

Advanced IP Scanner

Famatech

$0.00Product

Advanced IP Scanner is a fast, robust and easy-to-use IP scanner for Windows. It easily lets you have various types of information about local network computers in a few seconds! Advanced IP Scanner...

Advanced LAN Scanner

Advanced LAN Scanner

Famatech

$0.00Product

Advanced LAN Scanner is a small, easy-to-use, highly configurable network scanner for Win32. And it's VERY fast. Advanced LAN Scanner uses multithreading so you can scan more than 1000 elements per...

Advanced Port Scanner

Advanced Port Scanner

Famatech

$0.00Product

Advanced Port Scanner is a small, fast, robust and easy-to-use port scanner for Win32 platform. It uses a multithread technique, so on fast machines you can scan ports very fast. Also, it contains...

Beginner Violin Play Alongs, Suzuki book 1 and more

Beginner Violin Play Alongs, Suzuki book 1 and more

StringsAlong.com

$10.00Product

Beginner Violin Lessons Online Play Alongs with Video Accompaniment You will Accelerate your learning naturally because while playing w/ the pros you'll Be led by master musicians every...

BID MAGNET

BID MAGNET

PajamaExecutive.com

$124.95Product

3 DVD'S AND 3 SOFTWARE APPLICATIONS WRITTEN BY ME! I do things differently than every other successful ebay seller, so it only makes sense that I would create a package that "STANDS OUT OF THE...

Conference Planning

Conference Planning

C² Technologies, Inc.

Service

Corporate Universities

Corporate Universities

C² Technologies, Inc.

Service

Database Management

Database Management

C² Technologies, Inc.

Service

DCMS - Warehouse Management System

DCMS - Warehouse Management System

Eclipse Systems Pvt Ltd

$0.00Service

Disaster Recovery

Disaster Recovery

C² Technologies, Inc.

Service

Dissertation Editing

Dissertation Editing

Redmark Editing

$7.00Service

PhD Dissertation Editing Starts at $7 per page. 1 page is counted for 250 words. Editing is offered for all subjects including science, management, accounting, life sciences, sociology and...

eLearning Design & Development

eLearning Design & Development

CommLab India

Service

Four Levels of Custom Courseware Development At CommLab, our courses fall under one of these four categories. Level I: Usually, for level 1 courses the content needs to be segregated into...

Enterprise-Wide Information Systems

Enterprise-Wide Information Systems

C² Technologies, Inc.

Service

Facilities Management and Maintenance

Facilities Management and Maintenance

C² Technologies, Inc.

Service

First Aid Kits

First Aid Kits

National Safety Compliance, Inc.

Product

NSC offers a large selection of workplace first aid kits. These first aid kits are specifically designed to meet OSHA and ANSI first aid kit requirements. Small, medium and large first aid kits and...

HR Planning and Policy

HR Planning and Policy

C² Technologies, Inc.

Service

ICND - Interconnecting Cisco Network Devices

ICND - Interconnecting Cisco Network Devices

In Demand Training

Service

ICND - Interconnecting Cisco Network Devices Course Content ^ Interconnecting Cisco Network Devices (ICND) is an instructor-led course presented by Cisco Systems, Inc., training partners to...

Icurio SHARE Suite

Icurio SHARE Suite

Icurio Corp.

$3.00Service

Icurio’s Share Suite is a resource technology that is comprised of: a surplus and learning exchange providing educator’s customized access to curriculum, classroom supplies, people, budget, and...

iLinc Audio Integration

iLinc Audio Integration

iLinc Web and Video Conferencing

Product

Order integrated audio with your iLinc web conferencing solution Select from a range of audio options that give you control over the user experience and ensures quality of your session. Our audio...

iLinc Enterprise Suite

iLinc Enterprise Suite

iLinc Web and Video Conferencing

Product

Does your organization need to hold online meetings, run virtual classrooms, host webinars and operate remote support rooms? iLinc's web conferencing and collaboration technology is super flexible...

iLinc for Meetings

iLinc for Meetings

iLinc Web and Video Conferencing

Product

Get more done, in less time with iLinc for Meetings. Your online meetings have never been easier or better. When you need the interactivity of a face-to-face meeting but can't be there in person,...

iLinc for Support

iLinc for Support

iLinc Web and Video Conferencing

Product

Deliver powerful customer service and support remotely with iLinc for Support. Customers need your help to troubleshoot a problem? Dramatically decrease the time it takes to resolve a caller's...

iLinc for Training

iLinc for Training

iLinc Web and Video Conferencing

Product

Save time and money with virtual classroom training programs Training in a classroom isn't always cost-efficient, especially when you have a distributed network of students (corporate or higher...

iLinc for Webinars

iLinc for Webinars

iLinc Web and Video Conferencing

Product

Hold large-scale events at a small price. You need to get your message out to a lot of people, from many different locations. How do you do that without breaking the bank? Use iLinc webinar services...

iLinc Integration with Salesforce.com

iLinc Integration with Salesforce.com

iLinc Web and Video Conferencing

Product

Using iLinc for Sales As a sales professional, your success depends on the relationships you build with your customers and prospects. The combination of iLinc and Salesforce.com is the perfect...

In Demand-On Schedule Training Subscription

In Demand-On Schedule Training Subscription

In Demand Training

$0.00Service

Corporate Training Subscriptions In Demand Training is proud to announce our new "In Demand - On Schedule" recurring training subscriptions! These subscription based programs are pre-arranged...

In the Chair

In the Chair

In the Chair

$0.00Product

In the Chair, a music practice program is currently available for free from www.inthechair.com

Installation / Training

Installation / Training

C² Technologies, Inc.

Service

Intranet Architecture

Intranet Architecture

C² Technologies, Inc.

Service

Inventory Management

Inventory Management

C² Technologies, Inc.

Service

IT Support and Help Desk

IT Support and Help Desk

C² Technologies, Inc.

Service

Knowledge Management

Knowledge Management

C² Technologies, Inc.

Service

LAN/WAN Administration

LAN/WAN Administration

C² Technologies, Inc.

Service

Logistics Support

Logistics Support

C² Technologies, Inc.

Service

Mariner Calc - Macintosh Spreadsheet Software

Mariner Calc - Macintosh Spreadsheet Software

Mariner Software

Product

The ultimate Macintosh spreadsheet software! - Your Data, Your Way Mariner Calc starts faster, uses less disk space and memory than any other competitor on the Macintosh platform. With more than...

Mariner Write - Macintosh Word Processor

Mariner Write - Macintosh Word Processor

Mariner Software

Product

Mariner Write® is a powerful yet streamlined word processor solution for the masses. Boasting an elegant interface, as well as hundreds of intuitive features such as the ability to read Microsoft...

MarinerPak - Macintosh Office

MarinerPak - Macintosh Office

Mariner Software

Product

Mariner Write Mariner Write is a powerful yet streamlined word processor solution for the masses. Boasting an elegant interface, as well as hundreds of intuitive features such as the ability to read...

Motivational Safety Posters

Motivational Safety Posters

National Safety Compliance, Inc.

$10.95Product

National Safety Compliance offers workplace safety posters. These full-color motivational safety posters are available on a variety of topics. Topics include: safe lifting, back safety, bloodborne...

My Bingo

My Bingo

Backwards Thinking

$11.99Product

My Bingo is the only PC Based Bingo system designed and built for all types of BINGO games. My Bingo provides you with everything you need to host a complete bingo game right from your...

MyBingo

MyBingo

Backwards Thinking

$11.90Product

The best PC Based Bingo system available today. Any Bingo game you can imagine. Use any picture or word. Print your own cards, play with or without the computer.

Online Surveys

Online Surveys

C² Technologies, Inc.

Service

Performance Management

Performance Management

C² Technologies, Inc.

Service

Products & Services 1 - 50 of 65