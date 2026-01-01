Products & Services

Within Food Manufacturing

Gold Products & Services

CereNate

CereNate

Source-Omega

Product

CereNate™ - A Mother’s Gift for Life(SM) is rich in Docosahexaenoic Acid (DHA) along with other balanced nutritional lipids present in the oil that are also in breast milk. The 300 mg...

Pure One-Next Generation Plant Based Omega-3

Pure One-Next Generation Plant Based Omega-3

Source-Omega

$39.95Product

PURE ONE™ PURE ONE™ has 250% more DHA than fish oil. DHA is the most difficult omega-3 to obtain from the diet. DHA is now recommended in a Johns Hopkins Health Alert for the statistical...

Products & Services

100% natural Mulberry juice

100% natural Mulberry juice

NIngbo Tiangong Fazenda Fruit Juice & Fruit Wine Co., Ltd

Product

Volume: 252ml Extracted from natural mulberry fruit Without any preservative or additive Rrich in nutrition, health function, also a functional beverage. 

Acai Berry Pulp

Acai Berry Pulp

Unit Brazil

Product

Acai Berry Pulp, high in Orac's (antioxidant contents), produced in the state of Para, heart of the rain forest. Acai pulp is suitable for food and beverage applications.

All kinds of plant extracts and herb extracts

All kinds of plant extracts and herb extracts

Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd.

$0.00Product

We are one of the leading manufacturer of plant extracts,herb extracts and botanical extracts in China. We can supply all kinds of standardized extracts and ratioed extracts. 1) Astragalus Plant...

all kinds of plant extracts,herb extracts and botanical extracts

all kinds of plant extracts,herb extracts and botanical extracts

Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd.

Product

We are one of the leading manufacturer of plant extracts,herb extracts and botanical extracts in China. We can supply all kinds of standardized extracts and ratioed extracts. 1) Astragalus...

Amazon Fruit/Plant Oils

Amazon Fruit/Plant Oils

Unit Brazil

Product

Crude Oils and Butters made from fruit pulp/seeds of the Amazon Rain Forest : buriti, acai, copaiba, andiroba, passion fruit, pracachi, cupuacu, muru-muru, ucuuba, tucuma, bacuri. For cosmetics...

Andrographis Paniculate P.E.

Andrographis Paniculate P.E.

Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd.

$0.00Product

We are one of the leading manufacturer of plant extracts,herb extracts and botanical extracts in China. We can supply all kinds of standardized extracts and ratioed extracts. Now we can supply the...

Astragalus Plant Extract

Astragalus Plant Extract

Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd.

Product

We are one of the leading manufacturer of plant extracts,herb extracts and botanical extracts in China. We can supply all kinds of standardized extracts and ratioed extracts. Now we can supply...

Atermisinin 99% Min (HPLC)

Atermisinin 99% Min (HPLC)

Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd.

$0.00Product

We are one of the leading manufacturer of plant extracts,herb extracts and botanical extracts in China. We can supply all kinds of standardized extracts and ratioed extracts. Now we can supply the...

Avanafil

Avanafil

Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd.

$3,000.00Product

We can supply the avanafil with the following specification: Avanafil 99% Min (HPLC) Avanafil is a prescription drug advertised as a sexual enhancement product for men who may be suffering from...

Baicalin

Baicalin

Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd.

$20.00Product

We, Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd. are one of the leading manufacturer of plant extracts,herb extracts and botanical extracts in China. We can supply all kinds of standardized extracts...

Berberine Hydrocloride 98% Min (HPLC)

Berberine Hydrocloride 98% Min (HPLC)

Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd.

$0.00Product

We are one of the leading manufacturer of plant extracts,herb extracts and botanical extracts in China. We can supply all kinds of standardized extracts and ratioed extracts. Now we can supply the...

Beyond Berry&#8482;

Beyond Berry™

Nutritional Institute

$29.95Product

Beyond Berry™, a complete whole food protein drink, contains everything your body needs to feel great even when you're on-the-go. Rich in proteins, antioxidants, minerals, enzymes,...

Bounce Back&#8482;

Bounce Back™

Nutritional Institute

$16.95Product

Bounce Back™ is a powerful blend of antioxidants from citrus bioflavonoids and grape seed extract that will help your body fight the damaging effects of free radicals along with enhancing your...

Brain Boost&#8482;

Brain Boost™

Nutritional Institute

$23.95Product

Brain Boost™'s unique natural blend of nutrients, extracts and herbs work synergistically to enhance your brain function and boost your creativity, concentration and energy levels. Be...

Brazilian Cachaca / Rum

Brazilian Cachaca / Rum

Unit Brazil

Product

We supply the brazilian sugar cane distillate "cachaca" in bulk (ISO tankers of 24,000 liters) to liquor bottlers worldwide. Cachaca is the 3rd largest consumed spirit in the world and...

Brownie Sampler

Brownie Sampler

Fairytale Brownies

$7.95Product

Taste them, you'll LOVE them! Think our brownies look delicious but want to make absolutely sure before sending them to your most valuable clients? The Business Brownie Sampler offers 3 flavor...

Brownies - Happy Birthday Sixteen

Brownies - Happy Birthday Sixteen

Fairytale Brownies

$46.00Product

This year, say Happy Birthday with 16 Fairytale Brownies! One each of our 12 Fairytale Flavors plus an extra Original, Chocolate Chip, Toffee Crunch & Walnut. Your personalized birthday wishes are...

Bunches of Caramel Brownies

Bunches of Caramel Brownies

Fairytale Brownies

Product

We offer our individually wrapped Fairytale Brownies without the gift packaging for reduced prices for those times when you need brownies by the “bunch”. Choose from our 12 brownie flavors in...

Bunches of Coconut Brownies

Bunches of Coconut Brownies

Fairytale Brownies

Product

We offer our individually wrapped Fairytale Brownies without the gift packaging for reduced prices for those times when you need brownies by the “bunch”. Choose from our 12 brownie flavors in...

Bunches of Mint Chocolate Brownies

Bunches of Mint Chocolate Brownies

Fairytale Brownies

Product

We offer our individually wrapped Fairytale Brownies without the gift packaging for reduced prices for those times when you need brownies by the “bunch”. Choose from our 12 brownie flavors in...

Bunches of Original Brownies

Bunches of Original Brownies

Fairytale Brownies

Product

We offer our individually wrapped Fairytale Brownies without the gift packaging for reduced prices for those times when you need brownies by the “bunch”. Choose from our 12 brownie flavors in...

Bunches of Peanut Butter Brownies

Bunches of Peanut Butter Brownies

Fairytale Brownies

Product

We offer our individually wrapped Fairytale Brownies without the gift packaging for reduced prices for those times when you need brownies by the “bunch”. Choose from our 12 brownie flavors in...

Bunches of Raspberry Swirl Brownies

Bunches of Raspberry Swirl Brownies

Fairytale Brownies

Product

We offer our individually wrapped Fairytale Brownies without the gift packaging for reduced prices for those times when you need brownies by the “bunch”. Choose from our 12 brownie flavors in...

Bunches of Walnut Brownies

Bunches of Walnut Brownies

Fairytale Brownies

Product

We offer our individually wrapped Fairytale Brownies without the gift packaging for reduced prices for those times when you need brownies by the “bunch”. Choose from our 12 brownie flavors in...

Bunches of White Chocolate Brownies

Bunches of White Chocolate Brownies

Fairytale Brownies

Product

We offer our individually wrapped Fairytale Brownies without the gift packaging for reduced prices for those times when you need brownies by the “bunch”. Choose from our 12 brownie flavors in...

Cajun Morel Chardonnay Reduction Hot Sauce

Cajun Morel Chardonnay Reduction Hot Sauce

Brooks Pepperfire Foods Inc.

$20.00Product

This Cajun hot sauce has class. The rare flavour of morel mushrooms and dry Chardonnay accentuate the sassafras creating a Cajun sauce that is beyond belief. Rich, powerful, and full of...

Calivirgin Premium Extra Virgin Olive Oil

Calivirgin Premium Extra Virgin Olive Oil

Coldani Olive Ranch

$0.00Product

Our flagship bottle. Estate grown multiple award winning extra virgin olive oil is rich and fruity in flavor yet mild enough to use as a culinary staple in your kitchen.

Chili Chocolate Passion Hot Sauce

Chili Chocolate Passion Hot Sauce

Brooks Pepperfire Foods Inc.

$15.00Product

Dessert Hot sauce. First you taste dark chocolate and rich Jamaican Vanilla delectably blended with French Roast espresso coffee. Then the rising heat of the habanero peppers expresses itself in...

Chinese Yunnan Black Tea Supply

Chinese Yunnan Black Tea Supply

China Xiamen Mingren Tea Co. LTD

$0.00Product

Yunnan black tea is famous for its fat golden buds . Tea brewed from good Yunnan Black Tea has a reddish brown color. The aroma is strong sugary and floral with a slight roasted undertone. The taste...

Chondroitin

Chondroitin

Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd.

$0.00Product

We, Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd. are one of the leading manufacturer of plant extracts,herb extracts and botanical extracts in China. We can supply all kinds of standardized extracts...

Co-Packing

Co-Packing

Brooks Pepperfire Foods Inc.

$0.00Service

Using their federally registered facilty, Brooks Pepperfire Foods manufactures product for other companies, working from existing recipes or developing new ones based on customer requests.

Colorado Easy Mix

Colorado Easy Mix

Colorlight Creative

$3.50Product

Colorado Organic Pancake Mix Cookie Mix Unleached White Flour Whole Wheat Flour Local farmers' markets& metro area grocers

Custom Nutrient Premixes

Custom Nutrient Premixes

Fortitech, Inc.

Product

Fortitech's nutrient systems are custom designed premixes containing any of a wide variety of nutrients associated with health and wellness – used in the fortification of food, drinks and...

Enzyme Time&#8482;

Enzyme Time™

Nutritional Institute

$16.95Product

You are what you eat... only if your body has enough of the essential enzymes it needs for proper absorption and digestion. Otherwise, even if you eat the best diet in the world, your body may not be...

Fusion Fire Hot Sauce

Fusion Fire Hot Sauce

Brooks Pepperfire Foods Inc.

$15.00Product

A hot sauce fusion of 8 different fresh hot peppers. Builds slowly as the peppers express themselves one after another in different parts of the mouth. Many background flavours create an amazing and...

Gardenoside

Gardenoside

Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd.

$3,000.00Product

We can supply the Gardenoside with the following specification: Gardenoside 20-98% Min (HPLC) It can be used for hyperpyrexia, nasal hemorrhage, haematemesis, conjunctivitis, infectious hepatitis...

Giant Knotweed Extract Resveratrol 98%

Giant Knotweed Extract Resveratrol 98%

ChangshaOrganic Herb Inc

Product

Resveratrol Resveratrol Product No.: OHI-000025 CAS No.： Active Ingredient: Resveratrol Specification: 98% Test Method： HPLC Giant Knotweed Extract Resveratrol Traditional...

Gift Certifigates

Gift Certifigates

Nutritional Institute

$25.00Product

Parents, Teachers, Professionals, Grandparents, Co-Workers, Spouses, Siblings, everyone else! Give a STUDENT FORMULA™ $25.00 Gift Certificate today. And be a part of helping create healthier...

Gourmet Coffee Gift Sets

Gourmet Coffee Gift Sets

With Gratitude, Inc.

Product

Gourmet Coffee Gift Sets are offered in a variety of containers (gift baskets, gift boxes, specialty containers) featuring Smiles Coffee, the only coffee that utilizes a patent-pending process that...

Grape Seed Extract

Grape Seed Extract

Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd.

$0.00Product

We, Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd. are one of the leading manufacturer of plant extracts,herb extracts and botanical extracts in China. We can supply all kinds of standardized extracts...

Green Latte&#8482;

Green Latte™

Nutritional Institute

$29.95Product

Imagine edible energy in a liquid form and you've got Green Latte™, a completely organic Super Green Food + Energy Drink. This nutrient-rich power drink contains so many vegetables...

Green Tea Extract

Green Tea Extract

Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd.

$0.00Product

We are one of the leading manufacturer of plant extracts,herb extracts and botanical extracts in China. We can supply all kinds of standardized extracts and ratioed extracts. Now we can supply the...

Handmade Italian Desserts and Pastries

Handmade Italian Desserts and Pastries

Divina Desserts USA

$0.00Product

Desserts for food service,wholesale and retail. Tiramisu, various cream based tortes and fruit based tortes, micro Italian gourmet pastries, cannoli. Contact us for a complete list of our handmade...

Hippophae Rhamnoides (Seaberry) P.E.

Hippophae Rhamnoides (Seaberry) P.E.

Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd.

$0.00Product

We are one of the leading manufacturer of plant extracts,herb extracts and botanical extracts in China. We can supply all kinds of standardized extracts and ratioed extracts. Now we can supply the...

Honey

Honey

Unit Brazil

Product

Brazilian honeys, both conventional and organic. Polyflora, eucalypitus, orange blossom available all over the year from various regions. Honey is packed in food grade iron drums.

Huperzia Serrata Extract

Huperzia Serrata Extract

Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd.

Product

We, Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd. are one of the leading manufacturer of plant extracts,herb extracts and botanical extracts in China. We can supply all kinds of standardized extracts...

Infared Sauna

Infared Sauna

Nutritional Institute

$895.00Product

The Relax Far Infrared Sauna is an incredibly effective, portable and low-cost way to engage in sauna therapy, which has been used for thousands of years for mental, spiritual and physical...

Inside Out

Inside Out

Nutritional Institute

$18.95Product

All fat is not bad. In fact, essential fatty acids (EFAs) are necessary to life but many people do not receive enough of them in their diets. Inside Out™ contains all the omega-3 EFAs (from...

Products & Services 1 - 50 of 92