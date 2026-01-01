Products & Services

Within Medicinal & Botanical Manufacturing

Products & Services

1 lb Moringa Leaf Bulk Powder

1 lb Moringa Leaf Bulk Powder

Moringa Source

$32.50Product

One pound of organically grown Moringa Oleifera leaf powder. Dried in a temperature-controlled USDA compliant facility.

Acai Berry Pulp

Acai Berry Pulp

Unit Brazil

Product

Acai Berry Pulp, high in Orac's (antioxidant contents), produced in the state of Para, heart of the rain forest. Acai pulp is suitable for food and beverage applications.

Alfagin Syrup/Capsule

Alfagin Syrup/Capsule

Herbion International

Product

Alfagin is a unique preparation of an original formulation composed solely of bioactive medicinal herbs and free of any synthetic chemicals, developed by the “Research & Development” Department...

All kinds of plant extracts and herb extracts

All kinds of plant extracts and herb extracts

Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd.

$0.00Product

We are one of the leading manufacturer of plant extracts,herb extracts and botanical extracts in China. We can supply all kinds of standardized extracts and ratioed extracts. 1) Astragalus Plant...

all kinds of plant extracts,herb extracts and botanical extracts

all kinds of plant extracts,herb extracts and botanical extracts

Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd.

Product

We are one of the leading manufacturer of plant extracts,herb extracts and botanical extracts in China. We can supply all kinds of standardized extracts and ratioed extracts. 1) Astragalus...

Amazon Fruit/Plant Oils

Amazon Fruit/Plant Oils

Unit Brazil

Product

Crude Oils and Butters made from fruit pulp/seeds of the Amazon Rain Forest : buriti, acai, copaiba, andiroba, passion fruit, pracachi, cupuacu, muru-muru, ucuuba, tucuma, bacuri. For cosmetics...

Andrographis Paniculate P.E.

Andrographis Paniculate P.E.

Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd.

$0.00Product

We are one of the leading manufacturer of plant extracts,herb extracts and botanical extracts in China. We can supply all kinds of standardized extracts and ratioed extracts. Now we can supply the...

Anti-Anxiety herbs

Anti-Anxiety herbs

Amazon Botanicals

$18.97Product

These all natural anti-anxiety herbs will make you feel happier. Anti-anxiety herbs produce a calming effect that reduce stress and anxiety. These anti-anxiety herbs have faster results than St.

Antioxidant dietary supplement | Anthocyanins from Purple Corn

Antioxidant dietary supplement | Anthocyanins from Purple Corn

Amazon Botanicals

$18.97Product

This antioxidant dietary supplement contains one of the most exciting natural nutritional groups missing from the typical modern diet - anthocyanins from purple corn. Anthocyanins are found in purple...

Aphrodisiac for women

Aphrodisiac for women

Amazon Botanicals

$12.97Product

Clavo huasca is a large, woody vine that grows in the Amazon rainforest used as an aphrodisiac herb. The Shipibo-Conibo, Kayapo, and Assurini Indian tribes of the Amazon rainforest use Clavo huasca...

Astragalus Plant Extract

Astragalus Plant Extract

Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd.

Product

We are one of the leading manufacturer of plant extracts,herb extracts and botanical extracts in China. We can supply all kinds of standardized extracts and ratioed extracts. Now we can supply...

Atermisinin 99% Min (HPLC)

Atermisinin 99% Min (HPLC)

Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd.

$0.00Product

We are one of the leading manufacturer of plant extracts,herb extracts and botanical extracts in China. We can supply all kinds of standardized extracts and ratioed extracts. Now we can supply the...

Avanafil

Avanafil

Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd.

$3,000.00Product

We can supply the avanafil with the following specification: Avanafil 99% Min (HPLC) Avanafil is a prescription drug advertised as a sexual enhancement product for men who may be suffering from...

Baicalin

Baicalin

Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd.

$20.00Product

We, Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd. are one of the leading manufacturer of plant extracts,herb extracts and botanical extracts in China. We can supply all kinds of standardized extracts...

Berberine Hydrocloride 98% Min (HPLC)

Berberine Hydrocloride 98% Min (HPLC)

Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd.

$0.00Product

We are one of the leading manufacturer of plant extracts,herb extracts and botanical extracts in China. We can supply all kinds of standardized extracts and ratioed extracts. Now we can supply the...

Black Currant Extract

Black Currant Extract

Huisong Pharmaceuticals

Product

Black Currant Extract Powder, produced by Huisong Pharmaceuticals, contains 30% of anthocyanins, which has been well-known in folk medicine throughout the world, for they're linked to an amazingly...

Bladderwrack | Purple Corn

Bladderwrack | Purple Corn

Amazon Botanicals

$18.97Product

Contains the 2 most exciting natural nutritional groups missing from the typical modern diet. Anthocyanins, which is found in purple colored plants and glyconutrients found in Fucus rich seaweeds...

Bobinsana

Bobinsana

Amazon Botanicals

$18.97Product

Bobinsana is a tradtional shamanic ayahuasca healing extract made from the inner bark and leaves of the Bobinsana plant. It is used in Ayahuasca ceremonies as a teaching plant and is said to root...

Bonjigar

Bonjigar

Herbion International

Product

Bonjigar, a well-balanced formulation of herbs, useful in liver disorders. It combats liver injury, protects it against damages, improves the functional efficiency of liver and prevents accumulation...

Brazilian Cachaca / Rum

Brazilian Cachaca / Rum

Unit Brazil

Product

We supply the brazilian sugar cane distillate "cachaca" in bulk (ISO tankers of 24,000 liters) to liquor bottlers worldwide. Cachaca is the 3rd largest consumed spirit in the world and...

Caigua | cholesterol herb

Caigua | cholesterol herb

Amazon Botanicals

$18.97Product

Made from organic Peruvian caigua that has been demonstrated to reduce serum cholesterol and is a well known cholesterol herb. The 1995 study by Gustavo F. Gonzales of the University Peruana Cayetano...

Cats claw herb

Cats claw herb

Amazon Botanicals

$12.97Product

Cats claw is a large, woody vine that gets its name from the thorns that grow along the vine that look like the claws of a cat. Cats claw has been used medicinally by the indigenous people of the...

Catuaba

Catuaba

Amazon Botanicals

$12.97Product

Catuaba is a herbal aphrodisiac that grows in the north of . The Tupi Indians of Brazil first discovered the herbal aphrodisiac qualities of Catuaba and over the last few centuries have composed...

Chondroitin

Chondroitin

Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd.

$0.00Product

We, Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd. are one of the leading manufacturer of plant extracts,herb extracts and botanical extracts in China. We can supply all kinds of standardized extracts...

Chondroitin Sulfate

Chondroitin Sulfate

Cactus Botanics Limited

$0.00Product

Chondroitin sulfate belongs to a family of heteropolysaccharides called glycosaminoglycans or GAGs. Glycosaminoglycans were formerly known as mucopolysaccharides. GAGs in the form of proteoglycans...

Chuchuhuasi

Chuchuhuasi

Amazon Botanicals

$12.97Product

Chuchuhuasi is a very large healing tree found in the Amazon rainforest of Peru and Brazil. In the Amazon rainforest chuchuhuasi is used as a natural healing remedy to treat arthritis and in fact the...

Cinnamon Bark Extract

Cinnamon Bark Extract

Huisong Pharmaceuticals

Product

USDA RESEARCH SCIENTIST RICHARD A. ANDERSON, PhD, CNS, FACN, has studied cinnamon for nearly 20 years and discovered that cinnamon both imitates and potentiates insulin. Health foods formulated with...

Copaiba Oil

Copaiba Oil

Amazon Botanicals

$12.97Product

Copaiba oil is the pure resin from the Amazonian tree, Copaifera officinalis. Copaiba is traditionally used as a herbal remedy either topically or internally. Copaiba oil is used as an antimicrobial...

Creme de la Femme

Creme de la Femme

Amazing-Solutions, Premier Enterprises

Product

Creme de la Femme was developed more than 20 years ago by Marilynn Pratt, MD, a Los Angeles physician specializing in hormone imbalance and treatment for women. It's formulated with only natural...

Entoban Syrup/Capsule

Entoban Syrup/Capsule

Herbion International

Product

Entoban incorporates an outstanding combination of herbs that have been used for decades to eliminate microbes and worms from Gastrointestinal tract.

Evica

Evica

Herbion International

Product

Herbion Evica, a uterine tonic, is a research formulation of selected medicinal plants known for their efficacy in gynaecological disorders

Female Aphrodisiac

Female Aphrodisiac

Amazon Botanicals

$12.97Product

Catuaba is a herbal aphrodisiac that grows in the north of Brazil and is an especially powerful female aphrodisiac. The Tupi Indians of Brazil first discovered the herbal aphrodisiac qualities of...

Flu herbs

Flu herbs

Amazon Botanicals

$18.97Product

Pure Cat's claw, Pau d'arco and Jergon sacha herbal extract. This herbal formula supports your immune system. A healthy immune system is important in helping your body fight viruses. Today with all...

Fucoidan from Brown Seaweed

Fucoidan from Brown Seaweed

Cactus Botanics Limited

$0.00Product

Brown Seaweed is the herb of Laminaria japonica Aresch of Laminaria family. Fucoidan (Fucoidin) is a complex polysaccharide composed largely of fucopyranoside and natural sulphate, Fucoidan has trace...

Gardenoside

Gardenoside

Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd.

$3,000.00Product

We can supply the Gardenoside with the following specification: Gardenoside 20-98% Min (HPLC) It can be used for hyperpyrexia, nasal hemorrhage, haematemesis, conjunctivitis, infectious hepatitis...

Grape Seed Extract

Grape Seed Extract

Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd.

$0.00Product

We, Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd. are one of the leading manufacturer of plant extracts,herb extracts and botanical extracts in China. We can supply all kinds of standardized extracts...

Graviola extract

Graviola extract

Amazon Botanicals

$8.97Product

100% pure Graviola extract. Over the last fifty years scientists have been studying a group of chemicals only found in the family of plants to which graviola belongs. Different research groups have...

Green Tea Extract

Green Tea Extract

Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd.

$0.00Product

We are one of the leading manufacturer of plant extracts,herb extracts and botanical extracts in China. We can supply all kinds of standardized extracts and ratioed extracts. Now we can supply the...

Herbs for Arthritis

Herbs for Arthritis

Amazon Botanicals

$18.97Product

Contains two natural herbs for arthritis from the Amazon rain forest in Peru. Chuchuhuasi herbs are natural PKC (protein kinase C) inhibitors. PKC inhibitors have recently attracted interest since...

Herbs for Dry Skin

Herbs for Dry Skin

Amazon Botanicals

$18.97Product

No messy creams - this product works from the inside out! Made from South American Samambaia - a natural herbal plant extract. In the 1970's extracts of Samambaia were reported to reduce the severity...

Herbs for Energy

Herbs for Energy

Amazon Botanicals

$18.97Product

Made from two South American herbs for energy used for centuries by the indigenous people of the Amazon as a herbal remedy to give energy. Guarana is currently used by millions of Brazilians to...

Herbs for PMS

Herbs for PMS

Amazon Botanicals

$18.97Product

Made with pure Chasteberry and Brazilian ginseng extract, two herbs for PMS. Chasteberry has been used as a herbal remedy for more than 2,500 years to alleviate PMS symptoms. In clinical trials for...

Herbs that lower blood pressure

Herbs that lower blood pressure

Amazon Botanicals

$18.97Product

Made from herbs that lower blood pressure - Peruvian passionflower from the Amazon rainforest and stevia extract from Paraguay. Passionflower has been used for centuries to reduce high blood pressure...

Hercampuri

Hercampuri

Amazon Botanicals

$18.97Product

Hercampuri is a herbal plant from Peru with a long tradition of use as a liver detoxifier and weight-loss aid. A preclinical study of Hercampuri at the University Nacional Mayor de San Marcos (Rojas,...

Hippophae Rhamnoides (Seaberry) P.E.

Hippophae Rhamnoides (Seaberry) P.E.

Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd.

$0.00Product

We are one of the leading manufacturer of plant extracts,herb extracts and botanical extracts in China. We can supply all kinds of standardized extracts and ratioed extracts. Now we can supply the...

Honey

Honey

Unit Brazil

Product

Brazilian honeys, both conventional and organic. Polyflora, eucalypitus, orange blossom available all over the year from various regions. Honey is packed in food grade iron drums.

Huanarpo macho

Huanarpo macho

Amazon Botanicals

$18.97Product

Huanarpo macho is a traditional Amazon rainforest sex herb. Huanarpo macho has been used by the Chachapoyas warriors from the Upper Amazon Rainforest to increase libido and physical endurance.

Huperzia Serrata Extract

Huperzia Serrata Extract

Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd.

Product

We, Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd. are one of the leading manufacturer of plant extracts,herb extracts and botanical extracts in China. We can supply all kinds of standardized extracts...

Hyaluronic Acid

Hyaluronic Acid

Cactus Botanics Limited

$0.00Product

Osteoarthritis is a disease which the majority of Americans, at some point in their life, suffer from. Many different forms of treatment have been developed to try to help people through the pain and...

Insty - Herbal Tea

Insty - Herbal Tea

Herbion International

Product

Herbion Insty - Herbal Tea Insty, herbal granules with pleasant taste, is an optimally balanced blend of carefully selected plants to exert potent expectorant and decongestant action in Cold and Flu.

Products & Services 1 - 50 of 87