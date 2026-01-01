Products & Services

Within Management Consulting Services

Gold Products & Services

CMMC Level 2 Assessment

CMMC Level 2 Assessment

KNC Strategic Services

$0.00Service

Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) Services KNC is an Authorized CMMC Third Party Assessment Organization (C3PAO) through the Cyber AB. • Official CMMC Assessments began in...

Products & Services

1-On-1 Coaching

1-On-1 Coaching

ActionCOACH of CT

Service

1-On-1 Coaching Take control of your business! I will help you join the hundreds of business owners that the coaching programs listed below have helped to successfully increase their profits,...

7 Days to Prosperity & Peace (CD)

7 Days to Prosperity & Peace (CD)

Soul Currency Institute

$15.95Product

"7 Days to Prosperity & Peace," a CD of powerful meditative prayers set to original music, is designed as a "spiritual vitamin pill" to be used for five minutes in the morning...

Air Freight Export

Air Freight Export

PMG Worldwide Ltd

Service

Overview: We offer a complete air freight export service to our customers including advice on shipment methods, arrangement of bookings on scheduled passenger & freighter flights, full &...

Air Freight Import

Air Freight Import

PMG Worldwide Ltd

Service

Overview: We can arrange import airfreight from anywhere in the world using our network of agents to arrange contact with your suppliers and have your procurements picked up and air freighted to the...

Anger Mismanagement: A Workshop in Your Home or Car

Anger Mismanagement: A Workshop in Your Home or Car

John Lee Books and Seminars

$75.00Product

A 3-CD Set of John Lee's groundbreaking Anger Mismanagement Lecture geared toward work and personal relationships. A must for any business owner or executive.

Assisted Staffing Teams - Big Box Retailers, Direct Sales & Promotional Events

Assisted Staffing Teams - Big Box Retailers, Direct Sales & Promotional Events

Sales Experts, Inc.

Service

Sales Experts Inc. is now preparing for a strong Q3 and Q4 expansion in the Retail Staffing Department; and currently seeking partnerships that seek to expand Retail Channels. The experienced team of...

Billionaire In Training

Billionaire In Training

ActionCOACH

$11.53Product

Aim higher by understanding how to build your net worth and cash flow. From Real Estate to stock market investing to buying, growing and selling companies - this book summary of Billionaire in...

Capital Secrets: How to Raise Millions for Your Company in 90 Days or Less

Capital Secrets: How to Raise Millions for Your Company in 90 Days or Less

Soul Currency Institute

$24.95Product

A widely recognized expert on financing emerging growth companies, Ernest Chu has created more than $1 billion in market value for his clients. How did he do it, and how can you? On this new CD,...

Career Coaching

Career Coaching

Aurora Executive Solutions

Service

Career Transition for Mid-Careers Career Discovery for Young Adults Job Search Strategy

Coaching

Coaching

LK Developing People

Service

Coaching can help you: Resolve difficult management and supervision situations Improve relationships with colleagues and clients Gain effective communication strategies Increase confidence...

Coaching with Ernest D. Chu

Coaching with Ernest D. Chu

Soul Currency Institute

Service

As a very successful entrepreneur and spiritual teacher, the Rev. Ernest Chu is eminently qualified as a master business and life coach. In his 35+ years as an investment banker, corporate executive...

Consulting

Consulting

AAA - Business Research & Development Association

$50.00Service

We help you get started with your business.

Consulting, facilitation and coaching and training in organizational change

Consulting, facilitation and coaching and training in organizational change

Renewal Technologies Inc.

Service

We provide consulting, facilitation, coaching and training services in personal and organizational change. If you are a manager and require advice/coaching assistance, someone to design and implement...

Corporate Presentations and Coaching

Corporate Presentations and Coaching

John Lee Books and Seminars

Service

Corporate Training DMI reports the "average worker spends 10-20 hours per month speaking badly about management or listening to a fellow employee speak negatively about the work...

Customer Service Training

Customer Service Training

Impact Learning Customer Service Training and Consulting

Service

This customer service training program is designed for non-technical customer service representatives. The course includes on-the-job reinforcement exercises and job aids that support the learning,...

Distribution UK

Distribution UK

PMG Worldwide Ltd

Service

Overview: For freight distribution across the UK on seafreight traffic, using road and rail, we can offer a first class service, offering full container load and groupage options for urgent, timed...

EDI Implementation

EDI Implementation

EDI Gateway

Service

Our comprehensive EDI solutions and services, including supply chain document automation, are geared to drive business, increase sales and maximize business opportunities! EDI may be a complex...

EDI Integration

EDI Integration

EDI Gateway

Service

EDI Integration is often a complex process involving various components of your business ranging from data entry to accounting to shipping. The process may involve changes to the way you run your...

EDI VAN Services

EDI VAN Services

EDI Gateway

Service

EDI Gateway offers you a cost-effective monthly Managed Services rates or an altered per kilo character rate, based on your transactional volumes. As an active part of the retail supply chain,...

Executive Level Management Virtual Assistant

Executive Level Management Virtual Assistant

Virtuoso Administrative Services

Service

Includes the following services: Coaching/Consulting Business/Marketing Strategies Target Marketing Website Analysis/Assessment Website Development Coordination Process Flow Engineering...

Facilitation

Facilitation

LK Developing People

Service

Does your team need a motivation boost? Change on the agenda and need some guidance on how best to communicate to staff? Have you a conference to organise and need some fresh ideas? Do you know...

Group Coaching

Group Coaching

ActionCOACH of CT

Service

Group Coaching The group coaching listed below have been proven around the globe to have significant impact for those owners that embrace and execute on the concepts. At ActionCOACH we know that...

Incentive travel to Hawaii

Incentive travel to Hawaii

PowerBusiness Associates Inc

Service

We design Hawaii incentives or act as a fullfilment agency for Hawaii incentive travel

Instant Advertising

Instant Advertising

ActionCOACH

$11.53Product

Create ads that stand out and sell. From direct mail, radio, magazine ads, and television, ActionCOACH founder and CEO Brad Sugars' book outlines how to design, write, and create ads with an optimum...

Leadership and Management Training

Leadership and Management Training

Aurora Executive Solutions

Service

Coaching Skills Supervisory and Management Skills Performance Management Team Effectiveness Stress and Time Management Personality Profiling Communication Skills Conflict Management Leading...

Lean Six Sigma Black belt

Lean Six Sigma Black belt

TheSixSigmaWay

$1,699.00Service

TheSixSigmaWay (www.6sigmaway.com) Lean Six Sigma Black Belt Class is a three-day lean six sigma training and certification class. Students must complete the Brown Belt Training before starting this...

Lean Six Sigma Black Belt Online

Lean Six Sigma Black Belt Online

TheSixSigmaWay

$2,199.00Service

This series comprises all the modules in the Six Sigma Basics, Lean Basics, and Statistics menus, plus 5 BB Test Prep Courses which assist Six Sigma Black Belt professionals in assessing their level...

Lean Six Sigma Brown Belt

Lean Six Sigma Brown Belt

TheSixSigmaWay

$1,499.00Service

TheSixSigmaWay (www.6sigmaway.com) Lean Six Sigma Brown Belt Class is a three-day lean six sigma training and certification class. Students must complete the Green Belt Training before starting this...

Lean Six Sigma Green Belt

Lean Six Sigma Green Belt

TheSixSigmaWay

$1,199.00Service

TheSixSigmaWay (www.6sigmaway.com) Lean Six Sigma Green Belt Class is a three-day lean six sigma training and certification class. Students must complete the Yellow Belt Training before starting this...

Lean Six Sigma Green Belt - Online

Lean Six Sigma Green Belt - Online

TheSixSigmaWay

$1,699.00Service

This series of modules prepares those who wish to become Lean Six Sigma Green Belts and Project Team Leaders. It is organized following the DMAIC methodology and includes Intro to Lean, Lean Tools I...

Lean Six Sigma White Belt

Lean Six Sigma White Belt

TheSixSigmaWay

$299.00Service

TheSixSigmaWay (www.6sigmaway.com) Lean Six Sigma White Belt Class is a one day lean six sigma training and certification class. This class gives an overview of lean and six sigma disciplines and how...

Lean Six Sigma White Belt Online

Lean Six Sigma White Belt Online

TheSixSigmaWay

$299.00Service

TheSixSigmaWay Online Lean Six Sigma White Belt gives an overview of Lean and Six Sigma. It is a must for managers who want an appreciation of the commitment necessary to implement statistically...

Lean Six Sigma Yellow Belt

Lean Six Sigma Yellow Belt

TheSixSigmaWay

$599.00Service

TheSixSigmaWay (www.6sigmaway.com) Lean Six Sigma Yellow Belt Class is a two-day lean six sigma training and certification class. In this class, the various lean and six sigma tools are introduced to...

Lean Six Sigma Yellow Belt - Online

Lean Six Sigma Yellow Belt - Online

TheSixSigmaWay

$699.00Service

This series of modules is for those who wish to become Assistant Team Leaders on Six Sigma projects. The skills learned will enable the student to be a valuable Six Sigma project team member and...

Management Training

Management Training

LK Developing People

Service

Do you want improved performance, managers who give effective feedback and staff who continue to develop their skills, and use a solution focus to increase effectiveness? I know what works in the...

May 29 Spiritual Abundance Teleconference

May 29 Spiritual Abundance Teleconference

Soul Currency Institute

$0.00Service

Tuesday, May 29, 9 p.m. EST KIM PROCTOR is the Chief Customer & Communications Officer for www.SpiritOnTheJob.com. She founded the site with a small team of people who love God and believe that...

NetSpeed Fast Tracks

NetSpeed Fast Tracks

NetSpeed Learning Solutions

$0.00Service

(Introduced in 2007) NetSpeed Fast Tracks™ www.netspeedfasttracks.com) is a unique web-based resource designed to help managers and employees succeed at work. It offers answers to common...

NetSpeed Leadership

NetSpeed Leadership

NetSpeed Learning Solutions

$0.00Service

(Introduced in 2000) NetSpeed Leadership® (www.netspeedleadership.com) is a blended learning training program designed to meet the learning needs of first and second level managers, new managers...

Personalized Training

Personalized Training

Cherilyn R. Lester Consulting

$0.00Service

For 90% of all our clients, we prefer to personalize the service. We provide an in depth analysis of your current customer service situation, based on a personal visit by one of our specialists. We...

Private Consultations

Private Consultations

John Lee Books and Seminars

Service

Private Sessions With John Lee One-On-One Sessions John Lee is available for in person, private sessions in the scenic mountain resort town of Mentone*, Alabama. Sessions are held in John's studio...

Qualified, Experienced Consultants

Qualified, Experienced Consultants

88owls.com

$0.00Service

88owls.com members are consultants and advisors with more than 10 years of industry experience and who have passed our strict requirements for training and skill levels. The consultant matching page...

Real Estate Virtual Assistance

Real Estate Virtual Assistance

Virtuoso Administrative Services

Service

Services include, but are not limited to: Managing overall operations by identifying and developing business and marketing objectives, developing strategies, mapping out a plan, administering it,...

Sea Freight Export

Sea Freight Export

PMG Worldwide Ltd

Service

Overview: If you’re looking to export goods by sea to any location in the world, we can help. Sea freight export is a cost-effective method of getting a whole range of bulky, heavy or...

Sea Freight Import

Sea Freight Import

PMG Worldwide Ltd

Service

Overview: We provide cost effective sea freight import solutions comprising FCL, LCL, conventional, charter and Ro/Ro movements, providing full customs clearance, bonded warehousing, destuffing,...

Search Engine Optimization SEO

Search Engine Optimization SEO

TheWebCoach

$500.00Service

Search engine optimization is the process of improving the ranking of your web pages on search engines. SEO aims to push your web pages to the top of organic or unpaid search results pages (Google,...

Service Bureau - Fax to EDI - Email to EDI

Service Bureau - Fax to EDI - Email to EDI

EDI Gateway

Service

We offer you a practical and painless solution to simplify your EDI compliance process; by outsourcing your EDI capabilities to EDI Gateway’s knowledgeable and trained EDI specialists, you are...

Small Business Administrative Solutions

Small Business Administrative Solutions

Virtuoso Administrative Services

Service

Executive Assistance Services:  Calendar, meeting and email management, travel and accomodations, evaluating and purchasing supplies, software or equipment, transcription, internet...

Strategic Online Marketing

Strategic Online Marketing

Virtuoso Administrative Services

Service

Strategic Marketing services includes assistance with: Branding Elements Marketing Plan Development Custom Marketing Pieces Drip Campaigns Website Enhancements Website Maintenance

Web EDI

Web EDI

EDI Gateway

Product

Web Portal; an EDI solution for all your EDI transactions with Webgate+™ Our Webgate + Web application was designed to allow you to independently receive, generate and send your EDI...

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